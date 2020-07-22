市區單幢豪宅「失守」　yoo Residence低層870萬沽　帳面蝕逾三球

疫情下私樓市場表現反覆，樓齡較新的單幢精品豪宅，防守力相對弱，近月連環出現蝕讓。銅鑼灣單幢盤yoo Residence月內錄第二宗蝕讓成交，持貨近7年帳面蝕近330萬元。

呎價跌穿2萬元關口

土地註冊處資料顯示，yoo Residence一個低層B室，實用面積441方呎，以870萬元登記易手，成交呎價19,728元。資料顯示，原業主於2013年10月以1,197.3萬元購入上述物業，即持貨近7年，帳面蝕讓327.3萬元，貶值約27%。

事實上，該樓盤本月中已錄蝕讓個案，涉及為中層單位，實用面積520方呎，以1,288萬元易手，較2013年購入價帳面低逾440萬元或26%。不過有區內代理透露，上述項目當年一手銷售時，提供大幅度的現金回贈，田土廳的資料未能完全反映，故不排除業主的實際損失較帳面數字少。

此外，鄰區單幢精品豪宅亦有「損手」，由投資者持有的大坑瑆華一個高層B室，實用面積383方呎，上月以985萬元登記易手，較2011年11月購入價1,390.1萬元，帳面蝕讓約405萬元，如扣除稅項及雜費，蝕讓金額將更高。

何文田單幢豪宅Dunbar Place高層C室，實用1,210方呎，上月以3,080萬元連車位售出，呎價25,455元。原業主2017年以3,138萬元入市，是次轉手帳面蝕58萬元，惟連使費料實蝕逾200萬元。

上述成交個案均有共通點，便是項目樓齡介乎5至7年左右，開售時的銀碼定價普遍逾千萬元。