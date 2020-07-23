帝御．金灣本周六開示位　售樓廠人流上限勁縮九成

帝國集團及香港小輪（0050）合作發展的屯門青山公路帝御．金灣，將於本周六（25日）早上開放示範單位並開始收票，因應新冠肺炎疫情持續惡化，發展商大幅削減售樓廠參觀人流。

負責樓盤銷售的恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指出，項目售樓處及示範單位開放時，將採取多項防疫措施，包括縮減售樓處同一時段人流數量限制至最多100人，較過往售樓處最多可同一時間容納1,000人，大幅減少九成，而每組買家連同地產代理計算，一組最多4個人。至於每個示範單位內可容納多少名睇樓人士，則未有提及。

此外，他指出，售樓處入口將設立電腦化紅外線檢測系統，以量度體溫，另要求入場人士全程必須配戴口罩。

最快下周加推

林達民又指，會視乎首兩天反應，最快將於下周初加推新一張價單。至於項目首輪銷售，預計將設有意購買兩伙或以上的大手買家時段。

該新盤今日透過直播軟件讓傳媒率先參觀項目三個交樓標準示範單位，包括3座16樓27室一房戶，實用面積321方呎，採用開放式廚房計設，連接長形客飯廳，單位望向園景，睡房門口採用木製趟門設計，打開後可令單位變成開放式單位。

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另一個示範單位為3座16樓25室，實用面積345方呎，屬一房連衣帽間設計，同樣望內園景觀及提供開放式廚房。

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最後一個為3座16樓16室兩房單位，實用面積467方呎，採梗廚設計，浴室提供藍牙揚聲器。