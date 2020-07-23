【多圖】MALIBU交樓兼送消毒服務　管理費每呎4.36元

疫情無礙發展商交樓，會德豐地產與港鐵合作的日出康城MALIBU 已屆落成及獲批滿意紙，將啟動交樓程序，發展商兼送價值8,500元的空間消毒服務予收樓業主。另屋苑的管理費定為每呎約4.36元。

每呎管理費4.36元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MALIBU 共有1,600伙，至今已售出1,590伙，佔整體逾99%，套現逾148億元，餘下未售出的10個單位，有一半正在招標，他預計未來一、兩個月能全盤沽清。另外，MALIBU 至今共售出136個車位，佔200個可發售車位近7成，套現2.6億元。下月8日將以先到先得出售28個車位，價錢由220萬至243萬元。

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黃光耀：難預測下半年樓市走向

面對社區爆發第三波疫情，黃光耀表示，目前難以評估下半年的樓市前景，希望疫情可盡快受控。對於明日（24日）截標的大埔馬窩路住宅地皮，集團會研究入標。

同系旗下茶果嶺KOKO HILLS，首輪銷售累沽出86伙，套現近10.4億元。昨日上載第二次銷售安排，涉及88個單位，折實呎價由19,264至22,721元，折實平均呎價$20,770。因應疫情，發展商是次將分兩個階段銷售，最快本周日（26日）以先到先得形式發售34伙。