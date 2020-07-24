無懼旅遊業寒冬　深水埗住宅大廈「疫市」申改劃小型酒店

新冠肺炎疫情影響下，訪港旅客數字大幅滑落，本港旅遊及零售業市況受到重挫。不過，個別人士仍「勇字當頭」，逆市把一幅位於深水埗警署對面的市區住宅用地，申請改劃作小型酒店，提供不多於16間客房。

深水埗荔枝角道396號，正正位於深水埗警署對面。

據城規會資料，申請人就深水埗荔枝角道396號一幢大廈，向該會申請原址改建為一幢7層高的小型酒店，總樓面面積約4,857方呎，提供不多於16間客房。該項目現為「創優生活空間」，正向深水埗警署，只有一條馬路之隔，所在位置為「住宅(甲類)6」用途。據申請人向該會提交的資料，該酒店項目的3樓至5樓，每層提供4間客房，面積相當「迷你」。

該酒店項目三樓至五樓，每層提供4間客房，其中3間客房位置集中。

申請人指出，現有大廈地面的一部份將會改建成酒店入口及升建機大堂，而1樓提供公用休憩區。至於現時用作零售用途的地面剩餘部份則不會受影響。此外，申請人又表示，為了支援擬議酒店，現有大廈將加建1層天台層安置機房。

深水埗荔枝角道396號申請原址改建為一幢7層高的小型酒店。

事實上，受疫情影響，今年6月份訪港旅客數字僅錄得約1.46萬人次，平均每日只有約500人，按年勁跌99.7%。而今年上半年整體旅客數字則為352萬人，按年大跌近九成。