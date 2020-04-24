老字號「恆香老餅家」元朗製餅廠　向城規會申改劃作六層安老院　

申請人在城規會提交改劃申請，要求將元朗恆香製餅廠現址改劃為安老院舍，共提供320至380個床位，樓高約六層。 「恆香老餅家」是百年老字號，標榜自設廠房及每天製餅。翻查資料，工場每天製作超過25,000個食品，至今恆香老婆餅仍堅持以手工製造。

申請人在城規會提交改劃申請，要求將元朗恆香製餅廠現址，改劃為六層高的安老院舍。（Google街景圖）

申請地點為元朗恆香製餅廠，位於元朗大棠路。現時「恆香老餅家」的寫字樓及生產工場均位於製餅廠。

冀淘汰現有的臨時工場

申請人指，鑑於對安老院舍的需求日益增加，加上現行的政策支持，申請人擬興建安老院舍，以增加長者床位數量滿足市場的迫切需求，亦能逐步淘汰現有的臨時工場。

「恆香老餅家」在1980年停辦酒家，專注製作傳統餅食，在香港元朗自設工場，（恆香網站）

將設資助床位

申請人說，將向社會福利署申請獎勵計劃，以在私人土地建設以自負盈虧方式發展安老院舍，強調所有設計將符合獎勵計劃的要求。現階段的發展計劃，前兩層將劃作予「資助床位」，而其他樓層則為無補貼床位。

工場每天製作2.5萬食品

「恆香老餅家」起源自1920年，至今已是百年老字號，標榜自設廠房及每天製餅，並每日運送至各分店售賣。「恆香老餅家」起初經營傳統茶樓「恆香棧」，後來至40年代轉名為「恆香酒家」，不過酒家在1980年停辦，專注製作傳統餅食，其中式餅食最為馳名，包括恆香老婆餅。

據網站介紹，「恆香老餅家」在香港元朗自設工場，每天製作超過25,000個食品，至今恆香老婆餅仍堅持以手工製造，廠房可以預約參觀。而恆香白蓮蓉饀料由「恆香老餅家」首創，在元朗自設蓮蓉廠。

查冊顯示，恆香製餅廠在1987年由恒香合記投資有限公司購入，2009年以1,500萬元將地皮售予俊鴻投資有限公司，目前仍由俊鴻持有，但據網站介紹，恆香的辦公室仍在該址。