地監局：對代理打架感失望　日後代理行高層或需負責

地產代理違規個案大幅上升。今年上半年，地產代理監管局在巡查期間發現92宗違規個案，按年升50%，就近日有個別地產代理在銷售新盤項目時發生打鬥，局方表示失望，並指未來若再出現同類事件，或要求代理行的高層負責。

92宗違規 按年升50%

地產代理監管局主席梁永祥表示，今年上半年，該局在一手樓盤銷售處進行了227次巡查，巡查地產代理商舖403次，及檢視業界有否遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集的指引554次。網上巡查則加重力度，包括抽查網上物業廣告403次，及抽查了227次不同網站，數字分別比去年同期增加33%及35%。

監管局在巡查期間發現92宗違規個案，按年升50%，當中有61宗與「發出違規廣告」有關，較去年同期增加34宗或1.26倍。至於沒有管有物業資料、未有備存客戶記錄 (涉及反洗錢條例）的個案，則分別涉及22宗及18宗。梁氏指出，由於採用影片形式的網上廣告日益普及，局方會繼續加強監察物業廣告，尤其是經網上平台發布的廣告。

涉代理投訴數字回落6%

此外，他指出，上半年該局共接獲148宗的投訴，較去年同期輕微減少6%。整體的投訴數字雖然有所改善，但最常見的投訴類別卻錄得升幅，當中有關「發出違規廣告」的投訴升幅最高，由去年的29宗按年上升至41宗。然而，「未有與客戶訂立或解釋 《地產代理協議 》」以及「提供誤導按揭資料」的投訴類別則有明顯改善。

半年吊銷7個牌照

監管局在2020年上半年共對95位持牌人採取行動或作出處分，合共撤銷了20個牌照及暫時吊銷7個牌照。另外，截至6月30日，個人牌照數字較去年12月微升至39,724人。不過上半年受到疫情影響，該局已經取消了7場考試，未來會盡量補回場次，而上半年考生人數僅1,696人，按年大減72%。

就近日有個別地產代理在銷售元朗新盤項目時發生打鬥，梁氏表示，雖然早前已與發展商訂出向涉及打架的地產代理，作出「停賽」罰則，但相關情況依然不時發生，認為令人失望。他指出，代理打鬥問題為社會帶來不良影響，未來或會要求相關代理公司的領導人需要為打鬥事宜負責，從而提高業界紀律。

過往新盤售樓處外，偶爾會有代理爭客或爭執情況出現。

被問到限聚令將由4人收窄至2人，對業界人士有何影響，他表示，上述情況「好過禁止出街」，料商業活動依然可以進行，相信代理也作好準備，並指科技方法可解決樓宇買賣問題。

對於海外物業買賣的投訴個案，地產代理監管局行政總裁韓婉萍指出，該類投訴主要位於澳洲、泰國及內地的物業，內容包括相關地點失實陳述、項目周邊物業用途有誤、以及商舖租金回報。