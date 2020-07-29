灣仔謝斐道地舖劈價57%至1950萬元　獲投資者趁低吸納

第三波新冠肺炎疫情持續，政府採取更嚴格防疫措施應對，零售舖市受到前所未見的衝擊。灣仔謝斐道有一地舖，累積減價57%至1,950萬元沽出，獲投資者趁低吸納。

消息透露，上述灣仔謝斐道313至323號地下A舖及天井，建築面積約887方呎，設天井408方呎，合共面積約1,295方呎，現由食肆租用。據悉，該舖位於去年中反修例風波前，叫價曾高達4,500萬元，經雙方議價後，獲原業主大幅減價2,550萬至1,950萬元成交，呎價2.2萬元，略低於市價。

資料顯示，原業主於1977年以128萬元買入上述舖位，即持貨約43年，帳面升值逾14倍或1,822萬元。

西洋菜南街地舖減25%沽

此外，旺角亦減價成交個案，估計是公布「禁堂食」後首宗設堂食的餐飲舖位成交。為西洋菜南街196號地舖連閣樓，地舖面積約900方呎，設200方呎入則閣樓，合共約1,100方呎，近日以約4,500萬元沽出，較意向價6,000萬元低25%或1,500萬元。

原業主於2008年12月以2,050萬買入上址，是次轉手帳面升值約2,450萬元或約1.2倍。