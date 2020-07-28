不敵零售餐飲寒冬　翠華一年關12分店　棄守商業旅遊區

去年中反修例風波持續，及至今年爆發的新冠肺炎疫情，均重挫本港零售餐飲業，做遊客生意的傳統消費旺區更面臨巨大挑戰，其中，港式連鎖餐飲品牌翠華餐廳，過去一年有超過10間分店結業或暫停營運，且逐步撤出核心消費區。

據翠華集團的網頁資料，目前翠華餐廳的分店主要集中在新界區，佔10間，而港島區及九龍區分別佔4間及5間。整體計算，翠華餐廳在港共有19間分店，較去年六月份的31間店，大幅縮減39%。而且被「開刀」的舖位，逾半數位於核心消費及旅遊區，不是結束營業、暫停營業，便是圍板貼出裝修告示，相信與近一年旅客量大減有關。

放棄核心區旗艦店

以港島區為例，去年八月起，翠華餐廳的銅鑼灣景隆街20至22號地舖及謝斐道483至499號的兩層巨舖先後退租；至於在中環屹立22年的威靈頓街17至19號、為名牌的旗艦店，面積約8,160方呎，亦在今年三月份暫停營業。目前港島營運的分店僅餘4 間，分布在香港仔舊大街、銅鑼灣糖街、中環德輔道中及筲箕灣道。

↓ 核心區翠華餐廳舖位相片 ↓

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棄油尖旺兩舖 每月省租近百萬

至於九龍區方面，翠華餐廳亦幾近撤出油尖旺區，其中，對正旺角朗豪坊的砵蘭街244號舖位，於今年五月份已經棄租；油麻地碧街41至49號地下及一樓的分店，亦已經暫停營業，單是此兩舖退租，已為集團每月省卻租金近100萬元。撇除近日集團重新租回的佐敦白加士街地舖，其餘分店分布東九龍等非核心區、如牛頭角及觀塘。

而被問到疫情下，集團未來的營運部署，及會否進一步削減分店，惟至截稿前仍未獲回覆。

事實上，翠華（1314）早前公布截至今年3月底止全年業績，期內轉蝕3.17億元，為上市以來首次錄虧損，而去年同期則賺474.1萬元。期內，收入13.81億元，按年減少22.7%。截至今年3月底，計及集團其他的副線品牌，於香港擁有42間分店。