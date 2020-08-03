疫情初期曾一炮過借3600萬　元朗「八按舖」終以3200萬沽　

有業主近年瘋狂把元朗安寧路舖位承做八次按揭，借爆作「提款機」，最近一次的單次貸款額更高達3,600萬元，不過受累新肺炎疫情嚴峻，該元朗舖位新近以3,200萬元登記易手，低市價四成，即成交價比借貸額還要低400萬元，有舖位投資者指 ，此個案不排除財務公司也可能要蝕本。

上述「借爆」舖位為元朗安寧路21至35號鴻運樓地下7號舖，建築面積約1,000方呎，以約3,200萬元易手，成交呎價約3.2萬元。舖位現由價真棧以每月約9萬元承租。

據土地註冊處資料，上述舖位由2012年起，累積承做8次按揭，如2012年及2014年向GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT LIMITED，借貸300萬及700萬元，而在2016年及2018年再向上述公司承做二按及三按，涉及金額800萬及600萬元，其間有還款。

近兩年則再兩度承做按揭，其中2020年3月向ETC FINANCE LIMITED借貸3,600萬元。即借貸金額較最新成交價更高400萬元。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，該舖位市旺時，估計市值可達6,000萬至7,000萬元，即新成交價較高位回落超過四成。他又指出，是次情況相當罕見，因為該舖位成交價竟然低於財務公司的單次借貸額，反映財務公司也需要蝕本，同時反映第三波疫情嚴重，令財務公司態度軟化「賣得就賣」。

資料顯示，原業主於1970年9月以26.67萬元買入上述舖位。