疫境求存｜銅鑼灣怡和街藥房執笠　手機配件散貨場進駐黃金舖位

銅鑼灣租金冠絕全球，新冠肺炎疫情致向下流，軒尼斯道、謝斐道、駱克道至波斯富街、以及中段的景隆街，出現約35個吉舖。有駱克道即將結業藥房的負責人形容生意是30年來最差，即使業主免租「都唔掂呀」。 奢侈品店及藥房「退場」，近月卻有一批手機配件散貨場得以在銅鑼灣，以短租形式插旗；而且不是租用偏僻店舖，而是黃金舖位，有的更開在怡和街電車路兩邊。一件產品20元左右，有店員形容每日生意「啱啱夠賺」。

銅鑼灣近月出現多間手機附件散貨場，20元就有交易。大部份無裝修，似是短期租約，「肥仔開倉」、「四眼仔開倉」及「生作phone」各有2間分店。其中一間「四眼仔開倉」就在香港大廈怡和街方向的黃金地舖，前身為藥房。（高仲明攝）

鑼灣市況系列

疫境求存｜銅鑼灣怡和街藥房執笠 手機配件散貨場進駐黃金舖

疫境求存｜銅鑼灣崇一帶現35吉舖 千呎舖位業主減租逾半無人吼

疫境求存｜核心街舖空置率創新高 租金重返2013年 銅鑼灣重災

+ 7 + 6 + 5

將結業藥房店員：唔使交租都唔掂呀！

《香港01》記者上周三（24日）到銅鑼灣了解疫症下的市況，一向藥房臨立的銅鑼灣近祟光百貨的軒尼斯道、謝斐道、駱克道至波斯富街、以及中段的景隆街，當中出現有約35間吉鋪，大多本來為藥房及食店，其中連鎖店莎莎及卓悅等，也結束駱克道的分店。

百多米路段過往是「藥房天下」，疫情下旅客人數跌至近零，藥房生意大插水而相繼結束。其中一所將於日內結束的藥房，其店員坦言非業主不願協助，「唔使交租都唔掂呀！無客，業主點樣去共渡時間都唔得，有客嘅話交租無問題，香港死梗！」他透露，連月來每日只有數百元至千元營業額，不夠租金和人工等支出，現時只有一名職員看舖，主要「睇住啲貨」。

疫情下旅客數字減至接近「零」，一向依賴自由行旅客生意的藥房生意大插水，相繼結業，駱克道不再繁雜。（高仲明攝）

30年來最差：好難只靠香港人消費

該藥房店員續說，連月來繁華街道變「死寂」，「我知，唔只我哋，對面咁大集團（連鎖化妝品店）都無人，上年仲有遊客，而家少少都無埋，疫症時期太長，仲要話遲下先得，點捱？一間一間咁執，年尾仲誇張呀！」他慨歎港府的紓困措施助力不足，難以解決根本問題，「好難只靠香港人消費！以前肯使吓錢，之後多東南亞人嚟，近年始終要靠內地，真係睇到好淡。」

難以等到疫情離開重新出發，藥房將於本月底結業，現時只是盡量「散貨」，「真係見到眼冤，今次好多人要陪葬，到時有啲只能夠掉，有啲（海味）收返埋，真係傷，傷到想跳樓。」年初不少市民「撲口罩」，他形容頓時有一瞬間起色，但貨源充足即靜下來，一片寂靜。對於外界指他們一時在疫情下賺盡，時而再無氣色，他感歎說：「入行有30年，今年最慘情，呢一刻只希望香港可以和解，我哋係一家人。」

疫情下旅客數字減至接近「零」，仍在經營的銅鑼灣藥房將顧客見標轉至本地居民。（高仲明攝）

+ 12 + 11 + 10

200米內有至少六間手機配件散貨場

俗語說一雞死、一雞鳴，奢侈品店及藥房相繼結業，一批新店舖進駐。近月多了一批手機配件散貨場營業，開在原本的藥房舖位，大部份無多裝修，似是短期租約，當中在約200米範圍內，「肥仔開倉」、「四眼仔開倉」及「生作phone」最少各有2間分店。其中一間「四眼仔開倉」開在香港大廈怡和街方向黃金地舖，原址為藥房，與對面的「肥仔開倉」打對台。

「四眼仔開倉」職員盧小姐指，公司只於銅鑼灣設店，現時一共有兩間，除了怡和街，另一間設於波斯富街，分別開了三個多月及一年多。盧小姐坦言，的確有愈來愈多同行加入「戰團」，現時猶如「梗有一間喺左近」；現時店舖為較長時期的短期租約，都只是半年洽談租約一次。比較示威與疫情影響，她說：「遊行無乜影響，要買線始終買，但疫情下街上真係少好多人，之前晚上6點後死城咁，一個人都無，舖都關曬。」

盧小姐表示，現時每日生意額有四個位數字，僅屬「啱啱夠賺」，非可賺大錢，「藥房太靠內地人，賣衫只係年輕女仔買、客路窄，始終電話線人人都用嘛！」她認為現時能夠繼續經營的店，只有與民生有關係下的。