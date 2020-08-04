【資不抵債】曾單次借貸1800萬　赤柱大街舖淪為銀主1180萬沽

市場再錄得「資不抵債」的銀主舖位成交個案。有業主在過去六年把赤柱大街一個地舖六度抵押借貸，其中，在2017年單次貸款額更高達1,800萬元，不過，該業主在2019年破產，舖位淪為銀主盤，近日僅以1,180萬元沽出，較三年前的一次貸款額更少620萬元。

上述舖位建築面積約700方呎，設有天井70方呎。據土地註冊處資料，原業主早於1987年以190萬元購入上述舖位。由2014年至2019年間，該業主把舖位六度抵押予財務機構作借貸，其中2017、2018年，更向英皇財務有限公司分別借貸1,800萬及150萬元。原業主於2019年破產。

赤柱大街39號地舖，建築面積約700方呎，設有天井70方呎。

促成上述成交的環亞拍賣行區蘊聰表示，該銀主舖位於上周二（28日）透過該公司推出拍賣，惟未能售出，隨後再作跟進，銀主與新買家終促成共識，成交價1,180萬元。他指出，該舖位現況交吉，市值月租約3萬元，他認為新成交價屬市價。

代理：銀主接受現實以市價出售

問及是次成交價較兩年前單次貸款金額更低620萬元，是否意味不足以償還予財務公司，區氏認為這不是「冚唔冚到數」的問題，而是接受市場現實，以市價沽出物業。他又補充，上述情況只是反映借錢當日資產價格較高，惟現時零售市況已明顯回軟，暫時也沒有旅客及自由行支持。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興認為，過去赤柱吸引大量歐美旅客前往，不過現時零售市況走下坡，各類旅客數字也大幅減少，導致區內舖位價格回落。他認為，該舖位始終位於區內的核心位置，正常市況下，市值估計可達約1,700萬元。

日前元朗亦有同類成交個案，有業主把元朗安寧路舖位承做八次按揭，當作「提款機」借爆，最近一次的單次貸款額更高達3,600萬元，最終近以3,200萬元易手，低市價四成，成交價更比借貸額還要低400萬元。