【九年併購】恒地申強拍尖沙咀香檳大廈B座　市值近11億

以「一樓一鳳」、賭檔及毒窟聞名、樓齡約63年的尖沙咀香檳大廈，自2011年起被恒基地產（00012）或相關財團收購，直至2019年才成功取得逾八成業權，物業的其中一座B座近日被申請強制拍賣，物業市值約10.92億元。

土地審裁處資料顯示，由恒地持有大部分業權的尖沙咀香檳大廈B座，被申請強制拍賣，地皮現規劃為商業用途，地盤面積約12,283方呎，總樓面面積約66,822方呎。若以地積比率12倍重新發展，預計重建後總樓面面積約132,217方呎。

曾是全九龍最高建築物

香檳大廈所在位置地皮早年原由何東家族持有，及後由霍英東於1954年以113萬元購入，並興建為一幢10層高商住大廈，成為當時全九龍最高的建築物。該廈同時為本港首批訂立大廈公契，並以分層單位形式發售的項目，霍氏當時更採用「賣樓花」及「分期付款」等方法讓買家選購單位。

整幢大廈於1957年落成，分為A、B座，A座大廈位於金巴利道及加拿分道交界，而是次申請強拍的B座大廈則貼近美麗華酒店，地下設有街舖、低層地下提供商場內舖，1樓亦為商業部分。至於2樓至8樓為住宅部分，天台樓層提供2個住宅閣樓單位。

被收購單位帳面勁升480倍

由於香檳大廈貼近恒地系旗下美麗華酒店，故自2011年起已獲恒地積極收購，歷時近九年至去年才成功取得超過八成業權，故現申請強拍以統一物業。

翻查該廈的成交紀錄，恒地於近兩年均有大手收購香檳大廈物業，如2019年6月份以7,700萬元購入大廈地下2號舖，較原業主1973年購入價16萬元，帳面勁升480倍。