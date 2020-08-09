帝御‧金灣開售│樓價瘋狂　90後買家：三百幾萬先買得個開放式咋

由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展、恒基地產（0012）策劃銷售的屯門帝御．金灣今日展開次輪銷售，涉及單位185伙。就記者於售樓處大堂現場所見，雖然疫情及限聚令下，買家及代理需要分批到場，但揀樓人流不絕。

黃先生認為樓市價格瘋狂

其中，有年僅25歲的黃先生與母親（黃太）合共斥資超過600萬元買入兩伙帝御．金灣的開放式單位，計劃作自住用途，母子將各自支付首期及供樓。黃先生認為，樓市價格非常瘋狂，直言 「畀左300幾萬先買得個開放式單位咋」。 被問到疫情下對樓市的看法，他認為香港樓市始終需求大，對樓市前景並不太擔心，持平常心面對。

90後黃先生與母親（黃太）合共斥資逾600萬元買入兩伙帝御．金灣單位。（黃舒慧攝）

趙先生認為，香港磚頭始終最值錢、最保值。（黃舒慧攝）

公務員趙先生：香港磚頭最保值

另外，有同為90後、任職公務員的趙先生，與父親合力支付首期，以近480萬元購入帝御．金灣一個高層一房單位，擬作收租用途。他認為，此項目的入場門檻比較低，並表示疫情過後對樓市復甦抱樂觀心態。

對於首次置業的趙先生來說，他直言「始終香港磚頭最值錢、最保值」，不擔心政治環境因素會影響樓價升跌，更預期樓市會繼續上升。

↓帝御‧金灣交樓標準示範單位↓