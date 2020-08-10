舖王鄧成波家族兩年放售逾140億資產

整體經濟前景不明朗，本地老牌投資家族積極放售旗下物業。綜合市場資料，舖王鄧成波（波叔）家族今年起已放售總值近65億元的工廈、商舖物業，為目前市場上最積極放售資產的投資者。若計及過去兩年，其放售物業的規模更高達逾140億元。

市場消息透露，該家族最新放售的物業為葵涌永業街光輝凍倉2期全幢，物業樓高約13層，總樓面面積約29.38萬方呎，意向價20億元。該家族於2018年以約16億元購入該物業。

一口氣放售西貢5幢工廈

資料顯示，該家族今年初已推出放售各類物業，如旗下位於西貢康定路1至9號的5幢工廈，包括實惠集團大廈、四洲食品網匯中心、四洲集團大廈、中華製漆大廈1座和2座，意向價共25億元。此批工廈地盤面積約13萬方呎，預計重建後總樓面可升至逾30萬方呎，目前仍在市場放售中，該家族同時亦為此項目申請改建分層住宅及安老院舍設施。

而5月份則放售5個分別位於油麻地窩打老道、佐敦吳松街、太子道西、灣仔道及筲箕灣中心的舖位物業，面積介乎1.19萬至2.4萬方呎，意向價約1.6億至3.8億元，合共涉及約15億元。至於上月則委託代理行以4.5億元標售太子基隆街地盤。

綜合上述放盤，該家族今年首8個月放售的物業，合計涉及金額已近65億元，惟暫時未聞獲承接。

鄧耀昇表示，會適時善價出售非核心資產，購入更優質物業。（資料圖片）

鄧耀昇：管理資產總值800億 不時審視投資組合

鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇回覆時表示，集團管理資產總值約800億元，不時會審視和優化投資組合，現時市況入市資產價格相宜，集團會考慮適時善價出售非核心資產，並購入更優質、具發展潛力的物業。

他又指出，不少投資者對集團的非核心資產感興趣，並且主動接洽集團，目前正在洽商中的資產並沒有如市傳的多，但相關物業都已錄得一定升幅，相信出售可獲得可觀利潤。長線而言，集團對香港房地產市場充滿信心。

舖王鄧成波（右一）家族近年積極放售資產。（資料圖片）

近年，鄧成波家族接連大規模放售資產，如2018年7月份，委託代理行以招標形式推出12項物業，涉及市值共逾80億元。當中包括灣仔煥然樓全幢、柯士甸道太極大樓的85.42%業權、尖沙咀嘉麗大廈90%業權，鐵路大廈地舖、旺角豉油街61至67號地盤及銀城廣場逾五成業權，和深水埗黃金大廈商舖等。至於新界區方面，當時放盤物業包括西貢花園地下入口及1樓、屯門藍地住宅地等，但成功售出的個案不多。