日出康城MALIBU一房SSD未鬆綁先斬纜　持貨兩年半僅賺12萬

日出康城MALIBU上月開始收樓，有業主未入住兼未過額外印花稅（SSD）期限，即急急放售單位，最終以707萬元沽出其一房物業，扣除一成SSD稅及雜費後，僅賺12萬元。

香港置業助理分區董事劉浩勤指，剛成交的MALIBU 3B座中高層E室，實用面積 368方呎，1房間隔，原叫價720萬元，終以707萬元易手，呎價19,219元。業主於2018年3月一手購入單位，買入價為587.5萬元。

月內累錄3宗SSD成交

業主是次易手帳面雖賺近120萬元，惟由於單位尚未過額外印花稅（SSD）期限，扣除10% SSD 稅、即約70.7萬元，連同律師費、利息及佣金等，最終實際僅賺約12萬元。

據知，屋苑本月已累錄3宗二手成交，均涉及SSD稅項，代理指個別業主較看淡後市，未等及SSD期限鬆綁已率先出貨。

如屋苑早前錄首宗二手成交，位於3A座中層C室，實用462方呎兩房，早前以753.1萬元易手，實呎16,301元。原業主於2018年3月以692萬元購入，帳面賺約61.1萬元，惟涉及10% SSD稅，並由買賣雙方各負責一半，即各付約37.6萬元，故計及原業主入市稅項及其他雜費佣金等，實際要蝕約10萬元離場。

現屋苑有二手放盤量4個，入場費880萬元起。