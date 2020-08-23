長沙灣恒大．睿峰昨開賣85伙　單日沽11伙

除了屯門帝御．金灣外，內房恒大旗下的長沙灣恒大‧睿峰昨日（22日）亦推售85伙，單日售出11伙；同系的屯門掃管笏恒大．珺瓏灣則售出7伙，共涉逾3,578萬元。

當中包括恒大．珺瓏灣2期5座22樓及21樓F單位，同屬項目之極高層，兩單位同為開放式，實用面積均為227平方呎，單位分別以466.8萬及433.6萬元成交，成交呎價分別為20,564元及19,102元。

此外，信置（0083）旗下大埔白石角逸瓏灣8昨日連沽2伙，套現逾2,900萬元，包括2座17樓A室，實用1,008方呎，4房連套房及工作室，以1786.92萬元成交，實呎17,727元。項目自去年1月開售至今，已累售463伙，佔全盤528伙的88%，套現逾43億元。

逸璟．龍灣再錄撻訂

而因斜坡工程而延遲交樓的中冶置業（1618）屯門青山公路逸璟．龍灣，再錄得一宗撻訂個案，令項目整體撻訂數字增至30宗，佔80宗成交總數近38%。

撻訂單位為1座10樓F室，實用面積318方呎一房，去年1月以495.6萬元售出，日前取消交易，料已付樓價一成訂金、即49.56萬元。不過是次撻訂，發展商須根據一手銷售條例向買家退回訂金。