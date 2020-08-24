新世界申北角皇都戲院強拍獲批　底價47.76億歷來最大宗

新世界發展（0017）旗下北角皇都戲院大廈，今日（24日）獲土地審裁處批出強制拍賣令，底價高達47.76億元，料為歷來最大宗單一強拍個案。新世界發展發言人表示，期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。

獲古諮會列為一級歷史建築的皇都戲院大廈，位於北角英皇道271至291號，由住宅、商用及前皇都戲院部分組成，面積約36,200平方呎，若重建成住宅，地積比可達10倍，可建樓面面積約36.2萬方呎，若作商廈發展，地積比可提高至15倍，可建樓面面積達52.5萬方呎。

就大廈未來發展，集團指成功統一業權，將就如何保存前皇都戲院的精髓，與持份者及社區人士緊密溝通。

陸海通家族持戲院​部分 61年升值約490倍​

皇都戲院前身為璇宮戲院，於1952年12月落成，是一座單幢式戲院，屋頂採獨特的飛拱建築，已獲古諮會評定為一級歷史建築物。而皇都戲院大廈及商場則於1959年落成。隨著戲院式微，皇都戲院於1997年停業，現時用作商場，另有南北兩座住宅大廈。

資料顯示，皇都戲院樓齡約67年，被收購的戲院及商舖部分原由陸海通家族持有，於1958年以約150萬元購入發展，是次轉手帳面賺約7.35億元，持有約61年，升值約490倍。

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