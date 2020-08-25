舖王鄧成波尖沙咀鐵路大廈地舖獲2.2億洽購

近月積極放售物業的「舖王」鄧成波家族，旗下位於尖沙咀漆咸道南的地舖獲買家以約2.2億元洽購至尾聲，市場料新買家以佳明集團控股（1271）呼聲較高。

消息透露，上述舖位為漆咸道南37至39號鐵路大廈地下B號舖，面積約6,716方呎，約兩至三年前以意向價3億元放售，市傳新近獲買家以2.2億元洽購。據悉，該舖位現由中資銀行以每月70萬元承租。

舖位由中資銀行每月70萬承租

翻查資料，新買家呼聲較高的佳明集團，其集團總公司正位於鐵路大廈18樓、19樓及22樓。該集團於2016年以逾2.61億元購入鐵路大廈18樓及22樓作集團自用。

事實上，近月鄧成波家族於市場積極放售物業，如日前委託測量師行透過公開招標形式，放售九龍城衙前塱道3至13號80%的不可分割業權，市場估值約6.5億元。此外，本月初該家族放售葵涌永業街光輝凍倉2期全幢，物業樓高約13層，總樓面面積約29.38萬方呎，意向價20億元。

鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇早前曾回覆傳媒表示，集團管理資產總值約800億元，不時會審視和優化投資組合，現時市況入市資產價格相宜，集團會考慮適時善價出售非核心資產，並購入更優質、具發展潛力的物業。