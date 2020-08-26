SEA TO SKY最快下月加價3%　OCEAN MARINI推2%優惠

將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」上周日（23日）開幕，不少商店紛紛進駐，美聯物業旗艦店今日亦於商場舉行啟用禮，多個在區內有發展項目的發展商代表亦有出席。

SEA TO SKY或加價2%至3%

其中，長實（1113）旗下日出康城SEA TO SKY至今已累售771伙，集團套現81億元，當中，有逾400伙屬3、4房海景戶。長實高級營業經理楊桂玲指，由康城樓價目前較落後，且該盤的開價較市場有折讓，料9月加推時，有機會加價約2%至3%，並視乎疫情及限聚令，再決定下輪推售部署。

SEA TO SKY次輪開售的情況。(資料圖片)

OCEAN MARINI新增2%優惠

另一新盤，會德豐地產旗下OCEAN MARINI，已累售1,555個單位，佔可售單位約90%，集團套現143億元。另項目尚餘98個單位未推出，會德豐（0020）地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，項目昨已經更新價單，新增2%優惠，優惠期限至10月4日，主要為賀康城商場開幕。

日出康城第10期年底推

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪則指，旗下LP6已取入伙紙，正等待獲批滿意紙，至今已經售出逾95%單位，即累售2,340伙，餘下49個高層或特色單位將以現樓形式推售。另外，旗下的日出康城第10期項目，涉893伙，目前正申請預售，料年底推售。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，店舖月租約7位數字，集團未來也打算擴張，特別是現時舖位租金有所下調，屬擴充時機。本月暫錄848宗新盤成交，料較上月的1,120宗少，但相信本月及下月可維持在一千宗的水平。