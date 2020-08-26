六大發展商年內售出4,536伙　新地、恒基持貨尾量最多

一手貨尾吸納速度放慢，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截至今年7月，6大發展商至今累計售出4,536個貨尾單位，按年減少34%。現有貨尾合共5,053個，主要來自新地 ( 0016 )及恒地（0012），分別有1,861個及1,168個單位待售。

長實現有貨尾單位948伙

以7月份單月計，6大發展商貨尾按月減少46個，貨尾減少主要由於長實（1113）旗下新盤貨尾按月減少339個，包括日出康城SEA TO SKY 7月兩度推售，現長實待售單位有948個。

比較上年首7個月，6大發展商同期累售6,070個單位，全年則累售達8,595個。受肺炎疫情影響，一手樓市銷情受到影響，今年上半年銷售進度明顯被拖慢，中原估計，隨疫情開始緩和，展望下半年發展商會加快推售新盤以追回落後。

新鴻基地產 ( 0016 ) 旗下屯門御海灣於本月14日推售53伙。(資料圖片)

中小型單位貨尾維持3,000個

按面積類別，中小型單位，即A類及B類單位，6大發展商今年累售3,882個，現有貨尾共3,089個，連續3個月維持於3,000個水平。大型單位，即C類及DE類單位，6大發展商今年累售654個，現時仍有1,964個單位待售。

按房型類別，兩房及三房單位，6大發展商今年累售3,606個，現有貨尾共3,097個。開放式及一房單位，6大發展商累售704個，現有貨尾1,267個。四房或以上，六大發展商今年累售226個，現有貨尾689個。

另外，截至今年7月，今年落成新盤貨尾量降至4,244個，是今年的低位，按月減少202個。上述數據是從2016年及後首次推出的新盤中，選取134個項目統計；合共78,169個單位。推盤量以整個項目總單位數為準，並非計算價單上的單位數目。項目售出比例是以「一手住宅物業售出資訊網」上的售出登記數除以推盤量。