豪宅蝕讓　赤柱富豪海灣洋房7000萬易手　連洗費料蝕1200萬元

香港經濟前景存在不明朗因素，近月樓市屢錄多宗蝕讓個案。向來為名人聚居地的赤柱富豪海灣，屋苑一幢洋房以7,000萬元登記易手，較7年前帳面大幅蝕讓逾一成。

據土地註冊處資料，赤柱富豪海灣A型單號屋以7,000萬元易手，原業主於2013年以7,880萬元購入上址。即持貨7年，是次易手帳面蝕讓880萬元或11.2%，若連同雜項及代理佣金等，估計蝕讓金額高達逾1,200萬元。

區內代理透露，上述物業於今年2月推出放售，當時已經以蝕讓價7,500萬元推出。該物業實用面積3,034方呎，5房間隔，享開揚海景。是次成交呎價約23,072元。

翻查資料，今年二月份，該屋苑C型單號屋，實用面積約3,034方呎，以6,700萬元沽出。原業主於2015年用7,200萬購入該址，持貨5年，帳面蝕近約500萬元。

富豪海灣屬名人聚居地

富豪海灣為南區大型豪宅屋苑，由富豪國際（0078）及中國海外發展（0688）發展，提供139幢別墅，於2003至2004年入伙，過去一直深受富商名人歡迎，包括藝人楊千嬅、太子珠寶鐘錶鄧鉅明及投資者黎汝遠。

事實上，近月各區屋苑屢錄蝕讓個案，蝕讓幅度較大的個案包括大埔比華利山萊茵道雙號屋，面積約2,115平方呎，五房間隔，於本周一（17日）以2,280萬元易手。原業主於2011年以約3,069萬元購入物業，持貨9年，現帳面蝕讓789萬元。如計及厘印、佣金等雜費支出，估計實質損手逾945萬元離場。

此外，本月中愉景灣悅堤18座一個複式戶，原業主於2015年以2,970.5萬元購入後，新近以2,150萬元易手，帳面勁蝕約820.5萬元，連同雜費等，實蝕約840萬元。