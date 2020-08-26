【蟹貨之王】今年7宗買賣全蝕　天巒洋房2800萬沽　十年蝕五球

繼大埔比華利山別墅之後，另一個「蟹貨重災區」上水洋屋屋苑天巒，有單號屋上月底以2,800萬元轉手，持貨10年帳面蝕讓超過「五球」。

據土地註冊處資料，天巒一期加倫大道單號洋房，7月底以2,800萬元易手。原業主英文名字為普通話拼音，於2010年10月以約3,346.4萬元一手購入上址，即持貨10年帳面蝕讓546.4萬元，物業貶值16.3%，上述洋房的實用面積2,044方呎，設有花園1,593方呎及天台703方呎，以此計算，成交呎價13,699元。

今年7宗買賣 蝕幅最勁逾三成

參考天巒是繼大埔比華利山別墅之外，本港另一個「蝕多賺少」的洋屋屋苑，計及上述成交，今年錄得7宗二手成交，全部蝕錢離場，蝕幅由4%至32%不等，即動輒損手數百萬元。即使去年全年的10宗二手買賣，亦只有兩宗賺錢，帳面僅賺2%至11%，料扣除雜費後也需要微蝕。

當年一手開賣 內地買家比例逾半

回看天巒分兩期發展，合共有330座洋房，於2010年開售，當年開售的呎價逾1萬元，內地買家比例超過一半，故入伙數年，屋苑仍然是十室九空。當年開售時，曾吸引不少名人入市，如鋼琴家劉詩昆及家人、導演張堅庭、行政會議成員羅范椒芬也曾持有屋苑物業。

屋苑現時仍有一手貨尾，包括伯恩大道1號大宅，尚未推出發售。