全港僅2%工廈可改裝數據中心　戴德梁行倡多招增相關市場競爭力

近年本港數據中心行業快速增長，市場對數據中心需求上升，戴德梁行認為，由於香港存在高地價、土地短缺以及電力供應有限等因素，加上全港僅有1至2%現有工廈適合改裝數據中心，料該類市場發展將受到阻礙。

該行建議，政府應增加數據中心用地、標準化補地價金額、縮短供電力申請和交付時間的落差、統一及加快各相關政府部門審批數據中心申請及程序。

戴德梁行研究部助理董事莊承傑表示，亞太區數據中心投資持續增長，單是2018年至2020年首8個月的整體交投量已達57億美元，是2015年至2017年同期的7.2倍。儘管受新冠肺炎疫情影響，數據中心市場投資仍然活躍，2020年首8個月亞太區整體交投量達14.3億美元，為2019年總數的56%。

截至2020年第二季，香港數據中心總存量達790萬方呎。

港數據中心投資總額佔亞太區54%

莊氏續稱，香港數據中心備受投資者及數據中心營運商追捧。自2020年初至今，本港數據中心投資總額佔整個亞太地區市場的54%，領先區內市場。其中，最為矚目的成交為中國移動在7月份以56億元從政府投得位於沙田的工業用地作數據中心發展，樓面呎價達5,967元，價錢高於次標價56%，並刷新香港工業地皮樓面呎價的紀錄。可見在供應不足的情況下，買家急於吸納市場上可發展作數據中心的用地。

截至2020年第二季，香港數據中心總存量達790萬方呎，其中，八成由10間數據中心營運商佔有，其中單是兩間最大的本地營運商：新意網及電訊盈科，已瓜分31%的面積份額，其餘約三成則由非本地的營運商佔用。戴德梁行預計，因部份非本地營運商已預租或預購未來的新供應樓面，非本地營運商的市佔率會在未來幾年有所提升。

蕭亮輝建議政府加強數據中心中央協調組，加快和簡化不同政府部門處理及審批數據中心相關的申請流程。

未來4年港數據中心總存量增近五成

未來4年，市場將陸續釋放約420萬方呎數據中心供應，莊氏表示，即使香港數據中心市場在未來4年的總存量將增加近五成，但約82％的新供應樓面已被租戶營運商吸納或由業主營運商保留作自用，數據中心供應仍十分緊絀。現存數據中心用户主要為金融機構，銀行，保險公司及電訊商等，預計未來數據中心需求將由大型雲端服務營運商，例如AWS亞馬遜、Microsoft Azure、 Google Cloud、騰訊雲及阿里巴巴雲等主導。

他又指出，物聯網、5G網絡、雲端運算應用日趨普及，加上新冠肺炎期間遙距工作成為新常態，市場對雲端運算和儲存服務的需求急速上升。莊氏補充。根據政府2019年的統計，近九成金融、保險、房地產及商業服務（FIREBS）行業的企業已使用雲端運算和儲存服務，比例由2015年的57%大幅上升。

蕭亮輝：標準化補地價金額

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，目前香港市場只有約1至2%工廈適合改裝作數據中心，為保持本港在數據中心市場的競爭力，政府需考慮釋放更多專用地塊以滿足急增的需求。

另一方面，當局亦應考慮標準化補地價金額，讓投資者及營運商更容易估算重建數據中心項目的成本及時間。政府也應考慮加強數據中心中央協調組，加快和簡化不同政府部門處理及審批數據中心相關的申請流程，以協助投資者及營運商解決重建或改裝數據中心所面對的難題。