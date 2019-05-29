現時香港正與新加坡、台北等城市爭奪成為亞洲數據中心樞紐，爭取國際創科企業數據中心落戶。其中Google曾一度有意在港建數據中心，最終改往新加坡；另Facebook早前亦宣布斥資10億美元落戶新加坡建數據中心。 全球雲端市佔率最高的亞馬遜，旗下雲端公司AWS早前選擇在港開設全新數據中心。AWS香港及台灣方案架構部主管Dean Samuels接受《香港01》專訪時指，新數據中心屬該公司戰略部署，因為本港在金融科技、人才具優勢。設立新數據中心後，可讓本地公司在港儲存數據，毋須從其他地區數據中心存取數據，加快數據取存、減少延滯時間，令本地創科企業可開發更多涉及實時數據的技術和服務。

Samuels表示，AWS自2008年起在本港開展業務，而這次選擇在港設立數據中心﹙AWS亞太地區（香港）區域﹚，是公司的最新戰略部署，因為本港在金融科技、人才具有優勢，亦是亞太區內一個熱門的創業地點。他介紹，新數據中心已於上月投入使用，提供三個可用區域，各有獨立的供電及散熱設備並互相連繫，以減低單一事故導致業務中斷的風險，為用戶提供低延遲及安全度高的雲端服務。

他解釋，金融科技涉及快速運算，為顧客提供即時數據，低延遲數據傳輸有助提高運算效率，提升用戶體驗。其他科技公司亦可藉此開拓講求即時用戶體驗的服務，例如虛擬桌面（Virtual Desktop）等。新數據中心可讓本地公司在港儲存數據，毋須從其他地區數據中心存取數據，加快數據取存、減少延滯時間，亦會確保內容不會被轉移。

新數據中心﹙AWS亞太地區（香港）區域﹚已於上月投入使用，提供三個可用區域，各有獨立的供電及散熱設備並互相連繫，以減低單一事故導致業務中斷的風險，為用戶提供低延遲及安全度高的雲端服務。﹙AWS網站﹚

Samuels表示，AWS提供大數據分析、人工智能、機器學習等多種雲端服務，並可透過API（應用程式介面）等簡單工具接入使用，協助本地企業減低最初技術基建費用，以及營運、空間成本，降低技術要求門檻，增強公司競爭力。

他舉例，本港初創公司WeLend，現時利用AWS的技術在短時間內分析流動大數據，審批貸款申請，以節省時間及成本，處理其他核心業務。

談及香港的創科環境，Samuels認為本港的優勢在於其金融科技行業領先區內其他地區，並有不少優秀的IT人才，「自己團隊的不少年輕同事都是香港人。」他亦提到，AWS透過AWS Academy計劃，與本地中學合作設計課程，助學生早一步掌握業界最新的雲端運算技術；而AWS Educate等計劃就可為學生提供免費AWS帳號及線上培訓課程。