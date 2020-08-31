差估署7月樓價指數報384.8點　按月回落0.5%

據差餉物業估價署最新數據顯示，今年7月份私人住宅售價指數報384.8點，較6月份指數386.7點按月回落0.5%，為連升兩個月後再度下跌。

當中，中小型單位住宅樓價指數按月跌0.49%，大型單位住宅按月亦下挫0.52%。若以五類單位面積劃分，三類出現跌幅、跌幅最多為D類單位（1,076至1,721平方呎）跌1.1%，A類單位（40平方米以下）及C類單位（753至1076平方呎）分別跌0.8%及0.2%。E類大單位（1,722平方呎或以上）是唯一錄升幅的類別，升1.6%，而B類單位（431至752平方呎）指數按月持平。

租金指數連升兩個月

總結今年首七個月，售價指數仍有1.48%的升幅，若與去年5月份歷史高位396.9點比較，樓價則跌3.05%。

另外， 租金指數連升兩個月，7月報181.1點，按月升約0.6%。其中，中小型單位住宅租金指數按月升0.6%；而大型單位按月升0.7%。

第三波疫情影響未具體反映

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指數主要反映6月下旬及7月上旬的實際市況，當時6月下旬市場氣氛較佳，但7月底收緊二人限聚，疫情延續至8月份，故預期下次公布的8月份樓價跌幅會進一步擴大至1.5%。

陳海潮續稱，今年餘下時間，樓價不易預測，主要將跟隨疫情走勢而起伏，只要9月份及第四季疫情沒再爆發，樓價暫時仍然相對穩中向好，全年樓價至少仍有望錄得3%至5%的升幅，但若疫情再度來襲，相信樓價仍會反覆受壓。