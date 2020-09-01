帝御‧金灣186呎特色戶　成交呎價2.2萬創新高

疫情稍見放緩，新盤連錄成交。香港小輪（050）及帝國集團旗下的屯門帝御‧金灣，開售至今不足一個月內，合共售出570伙，佔第1期項目單位逾93%，總成交金額約27.3億元。

僅餘15伙花園特色戶待沽

負責銷售的恒基營業(一)部總經理林達民表示，項目昨（8月31日）錄得7宗成交，當中6宗屬招標形式發售之最後一批花園特色戶「綠意金灣」，包括5伙開放式及一伙兩房戶，平均成交呎價約19,512元。

其中第5座高層地下單位12室，面積186平方呎開放式，連133平方呎私人花園，創項目成交呎價新高，成交價420萬元，呎價約22,581元。項目現僅餘15伙花園特色戶「綠意金灣」。

林達民（右）表示，帝御‧金灣昨（8月31日）錄得7宗成交。（發展商提供）

此外，長實集團（1113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY昨亦錄成交，為2座高層A室海景3房戶，成交價1,570.8萬元，呎價19,441元。

緹山洋房1.608億元成交

嘉里建設（0683）旗下筆架山緹山12號洋房，以1.608億元成交，實用面積為 2,866 平方呎，屬兩層式獨立屋，4房三套房間隔，花園及天台面積分別為 1,002平方呎及 941 平方呎。項目8月累錄得5宗成交，成交總金額逾5.7億元，為月內一手物業交投最旺之豪宅新盤。

曦臺向指定買家送28.8萬傢俬禮劵

至於宏安地產（1243）旗下油塘曦臺，5月已取得入伙紙，現推新優惠。宏安地產執行董事程德韻，向購買指定之5伙「曦臺至尊」、即 3房套房連儲物室戶型的買家，送出價值28.8萬元的「曦臺至尊傢俬禮劵優惠」。

而購買指定5伙1座C單位的買家，則享價值22.8萬元的「曦臺傢俬禮劵優惠」。此外，購買指定6伙2座B或C單位的買家，可享「曦臺 3 年管理費折扣」，金額相等於12.8萬元。