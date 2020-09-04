奧柏．御峯特色戶4608萬沽創新高　呎價逾2.5萬

新盤交投持續，截至晚上7時半，單日錄14宗成交。信置（0083）旗下大角咀奧柏．御峯今以招標形式售出第2座37及38樓A室特色戶，面積1,780方呎連1,246方呎平台，成交價4,608萬元，呎價25,888元。項目為頂層複式連泳池及平台大戶，成交價更創項目新高。

根據一手成交紀錄冊，中信泰富（0267）旗下馬鞍山新盤峻源今亦以招標形式售出3座7樓B室，連露台及工作平台，面積922方呎，成交價1,668萬元，呎價約18,091元。此外，億京旗下新盤大埔白石角海日灣II，第9座地下D室及第10座地下E室，間隔為3房，分別以1,796.3萬元及761.4萬元成交。

中信泰富（0267）旗下馬鞍山新盤峻源今亦以招標形式售出3座7樓B室，成交價1,668萬元。(資料圖片)

碧桂園集團、宏安地產及中國建築國際集團旗下豪宅泓碧，市傳6號獨立屋以招標形式售出，成交價為2.32億元，面積為5,289方呎，呎價約43,865元。間隔屬5房4套，連花園、平台及天台。

利奧坊·曦岸錄撻訂 遭殺訂約50萬元

此外，恒基地產（0012）的大角咀利奧坊·曦岸今錄一宗撻訂，根據一手成交紀錄冊，項目的2座15樓L室開放式戶，實用面積197方呎，連22方呎的露台，在5月以逾500萬成交，呎價約25,394元。但買家於昨日撻訂，料損失10%訂金，即約50萬元。