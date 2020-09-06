【新盤市況】屯門御海灣周末售出10伙　嘉熙再錄三宗撻訂

新地（016）屯門御海灣昨以先到先得方式銷售47伙，市場消息指，單日售出10伙，成交呎價最高一伙為2座18樓F單位，實用面積313方呎，成交價約644.68萬元，實呎20,597元。御海灣自今年7月開售至今累沽200伙，佔全個項目263伙的76%。

另市場未有全新盤下，貨尾單位連錄成交，會德豐地產（020）旗下將軍澳日出康城MARINI系列，昨連沽兩伙，套現逾2,500萬元。其中，GRAND MARINI 2B座高層C室，面積546方呎，定價1099.3萬元，呎價20134元。而MARINI系列至今售出1,565伙，佔可售單位1,650伙的95％。

嘉華共殺訂460萬

另嘉華（00173）旗下大埔白石角嘉熙再錄三宗取消交易個案，三個單位的買家均選用建築期付款計劃，據成交記錄冊顯示，包括分別為3座17樓C室、6座19樓G室、3座18樓E室，面積介乎456至597方呎，同樣於2018年6月期間以約892.8萬、1,010萬及1168.3萬元成交，均在日前終止交易，料遭發展商沒收15%訂金，合共涉及約460萬元。

嘉熙今年迄今已累錄約29宗撻定，料為新盤中最多。

屯門恒大（3333）珺瓏灣II 3A座6樓D室，實用308方呎一房，上月以515.7萬元售出，呎價16,744元，最新交易沒進展，料遭沒收約25.79萬元訂金。