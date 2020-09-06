經絡：銀行按揭取態審慎　料本年新取用按揭跌兩成

受中美角力加上疫情影響，料現樓及樓花按揭宗數將見負增長。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處數據顯示，今年首8月現樓按揭宗數為52,515宗，對比去年同期的68,060宗減少15,545宗或22.8%。雖然未來數月現樓按揭宗數有機會追落後，惟經絡按揭轉介首席副總裁曹德明仍預期，今年現樓按揭宗數將按年錄負增長，料全年跌破8萬宗，按年回落約兩成，創四年新低。

樓花宗數方面，疫情影響發展商推盤計劃，今年首8個月樓花按揭宗數則為5,058宗，比去年的8,679宗減少3,621宗或41.7%，創四年新低。該行料本年樓花按揭宗數將按年回落約四成至8,000宗以下。

料本年轉按宗數按年跌逾五成

銀行一直收緊按揭息率以及相關優惠，令轉按誘因大減。據經絡按揭轉介研究部及金管局資料顯示，本年首７個月新批轉按貸款金額及宗數分別為390.79億元及10,939宗，宗數創六年新低。料今年轉按宗數將按年大跌逾五成，全年轉按宗數跌破兩萬宗以下，重返2014年前的低位。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦（左）及經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

曹德明又指，去年下半年起，銀行對按揭業務的取態轉趨審慎，近月已有多間銀行調整按揭計劃優惠，如調升按揭的息率以及削減現金回贈等優惠，預計銀行將各自收緊按揭批核。料今年全年新取用按揭宗數及金額將下跌約兩成，至66,000宗及2,700億元，挑戰四年新低。

此外，自去年10月份政府公布，放寬首置業人士的按保上限後，今年5月，經絡按揭客戶選用六成以上的按揭成數比例佔整體申請攀升逾五年的新高（41%），顯示本港置業剛性需求大。