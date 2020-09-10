廿年後再奪住宅地　恒隆低4成筍價執壽臣山地　政治敏感促成低價

美國領事館持有的南區壽臣山壽山村道37號物業落實以25.66億元售出，新買家為相隔20年後再出手的恒隆地產（0101）。不過是次成交呎價僅為54,138元，比兩年前易手的同地段39號地皮造價再低約37%，屬「超筍價」。有分析認為，地皮政治敏感度高，令不少潛在買家打退堂鼓，成低價的主因。

上述物業地盤面積約94,796方呎，重建面積約47,397方呎，是次成交呎價為54,138元。早前市場對地皮估值為每方呎樓面地價介乎4.5萬至10萬元，反映新成交價較市場下限僅相差兩成。

至於毗鄰原由周壽臣家族持有的壽山村道39號地皮，於2018年6月獲中資華潤置地（1109）以59.29億元購入，該地盤面積約92,087方呎，樓面地價高達每方呎85,847元。即最新成交價較兩年前低約37%。

政治敏感成低價原因？

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，是次易手的壽山村道37號物業，其景觀較鄰近的39號地皮更佳，而且重建限制也較少，不過今次的成交價低逾3成，反映有相當大程度的折讓。

他認為，低價成交原因主要由於政治敏感問題，令不少潛在買家「打退堂鼓」退出競爭，情況也令新買家能夠以「筍價」奪地，估計未來數年市況回暖後，該項目建興的洋房每方呎可賣10萬元，而分層戶則可賣約8萬元，預計可享理想回報。

20年未奪地 恒隆靠強拍增土儲

恒隆地產過去20年未有中標投得任何地皮。翻查資料，該公司對上一次投得地皮，為2000年以25.8億元購入奧運站浪澄灣地皮，發展8幢住宅。

雖然該公司未有成功購入地皮，但亦有方法增加土地儲備。如在2019年3月，透過強拍以20.756億元統一牛頭角淘大工業村業權，將會重建為住宅項目，低層部分將會作商舖用途，項目總樓面面積約15.5萬方呎，預計於2023年落成。