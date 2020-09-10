舖王鄧成波灣仔全幢物業 不足兩個月再劈一成求售

人稱舖王的鄧成波（波叔）近期頻頻沽貨，為位於香港灣仔軒尼詩道168-170號煥然樓。波叔委任第一太平戴維斯放售該灣仔項目，意向價為約4億元。事實上，項目已於今年7月以約4.5億元放售，不足兩個月再度下調5,000萬。若最終交易以意向價售出，將較4年前購入價升約32%，即9,700萬元。

該物業地盤面積約1,915平方呎，現時為一幢14層高商住大樓，地下至閣樓為商舖，1樓至12樓為住宅，現總樓面面積約 22,368平方呎，可重建面積約28,725平方呎。

早前有市場消息指，鄧成波在2016年10月，透過兒子、Stan Group主席鄧昇耀的太太葉靄璇名義，以3.03億元購入上址。並於2018年，以5.5億元放售上址，即兩年間叫價下調1.5億元、減幅約27%。

另一方面，波叔在本月（8日）亦以招標型式推出油麻地上海街339至345號全幢，意向價約2.38億元，截標日期10月20日。

銅鑼灣THE SHARP全層撻定貨以3528萬易手 售7年跌約三成

銅鑼灣商廈售價下跌。根據土地註冊處，銅鑼灣霎東街11至13號THE SHARP的32樓全層，錄得以3,528萬元成交。面積約1,579方呎，呎價約22,343元。

翻查資料，金朝陽（0878）曾在2013年把物業拆售，並獲投資者以5,052.8萬元買入，呎價高見3.2萬元，但買家於2017年取消交易。及後，發展商曾以招標放售。換言之，是次價格較7年前跌約三成，即1,524.8萬元。