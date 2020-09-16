九肚尚珩四房3240萬沽　連SSD稅料實蝕1100萬

半新盤蝕讓個案繼續湧現，新界豪宅沙田九肚尚珩有單位以3,240萬元沽出，實用面積1,602方呎，呎價約20,225元，較三年前購入價帳面貶值15%，若連同稅款及佣金等開支，料實際需蝕讓超過1,100萬元。

據土地註冊處資料，上述單位為尚珩2座中層C室，於今年8月中以3,240萬元沽出。原業主於2017年11月以逾3,826.85萬元購入上址，故現時易手帳面已蝕讓約586.85萬元，貶值15.3%。

單計SSD稅涉逾320萬

不僅如此，由於原業主當年一手購入該單位時，需支付逾162.64萬元的從價印花稅，相等於當時樓價的4.25%，加上持貨不足3年，故涉及樓價10%的額外印花稅（SSD），即約324萬元，單是稅項已足夠購入一伙新居屋單位。故計及帳面蝕讓金額、稅款及代理佣金約32.4萬元等支出，估計原業主實際需要蝕讓逾1,100萬元。

何文田皓畋5座高層F室以約1,260萬元易手，低於市價15%。（資料圖片）

皓畋高層需蝕使費離場

市區半新盤同樣需要蝕讓。香港置業高級營業經理朱碧其指，何文田皓畋5座高層F室，面積約587方呎兩房，以約1,260萬元沽出，呎價約21,465元，低於市價15%。

朱碧其續指，單位放盤4個月後外區客接洽，議價後減價90萬元，原業主於2016年10月以約1,204.88萬元購入上址，是次轉手帳面賺約55.12萬元，惟若計及當時入市的釐印費及佣金等開支，料需蝕使費離場。

大埔嵐山納米樓303萬沽

另外，屬於第一代「納米樓」的大埔嵐山，有7座高層A室，面積181方呎，開放式間隔，本月以303萬元易手，呎價16,740元，較市價低逾一成。原業主在7月以叫價370萬元，最終減67萬元易手。

利嘉閣地產分行高級聯席董事葉鎮江指，原業主於2017年4月以292萬元購入上述單位，持貨三年，帳面僅獲利11萬元。若計及從價印花稅約4.38萬元，以兩次佣金支出近6萬元，合共約10.33萬元，料業主需蝕少許雜費離場。