7月共批19份建築圖則　新地白石角項目獲批建14幢住宅

屋宇署7月共批出19份建築圖則，其中港島4份、九龍9份及新界6份。批出的圖則包括7項住宅及商住發展、5項商業發展、2項工廠及工業發展，以及5項社區服務發展。

其中，規模最大為其中新地(016)旗下大埔白石角優景里住宅項目，獲批建14幢11至14層高分層住宅大廈，該項目住宅樓面逾89.19萬方呎，而非住宅部分則佔57,129方呎。

何文田站二期獲批4幢住宅

另外，華懋集團旗下何文田站二期則獲批4幢樓高25層至26層高的住宅，涉及樓面面積約63.94萬方呎。恒地（012）旗下西灣河太祥街2號重建項目，亦獲批建一幢30層高的分層住宅，提供12.9萬方呎。

此外，獲准動工的建築工程項目則有15個，涉及單位1,284伙，非住宅用途的建築樓面面積達91.24萬方呎。另該署亦接獲十個建築項目的上蓋工程動工通知。

屋宇署同時又發出17份入伙紙，包括港島6份、九龍3份及新界8份，共172個住宅單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為59,278方呎。7月份新落成樓宇的報價總值約38億元。

首7個月私宅落成量11454伙 佔全年目標55%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受疫情爆發第三波影響，部分項目入伙審批進度受阻。根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2020年7月份全港只有3個項目，僅83個私人住宅單位落成，較6月份的1,365伙急挫94%，創近3年半單月最少。不過，今年落成數字仍然頗高，首7個月共有11,454伙私宅落成，較去年同期的6,260伙按年大增約83%，為自2005年後15年同期最多。

他又指出，今年首7個月落成量佔差估署2020年全年預測的20,850伙約55%，進度表現仍符合預期，估計今年餘下月份將有數個大型項目可望趕及竣工，當中包括大埔「天鑽」(1,620伙)、將軍澳日出康城5期MALIBU(1,600伙)、觀塘「凱匯」(1期)(1,025伙)、天水圍「Wetland Seasons Park」(1期)(710伙)、白石角「雲匯」(2期)(640伙)等，再加上其他中小型發展項目，初步估計2020年全年落成量可接近1.9萬至2萬伙水平。

7月份4私宅動工600伙

此外，7月份全港共有4個私人住宅項目動工，涉及單位合共600伙，較6月份的238伙增加1.52倍。至於今年首7個月累計私宅動工6,022伙，較去年同期的6,492伙減少7%，創6年同期新低。