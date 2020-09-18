本月6新盤登場　Wetland 3期超購22倍　藝里坊. 2號同日賣

隨疫情放緩及政府放寬限聚令，新盤市場氣氛熾熱，發展商加快推盤佈署。本周末兩新盤打對台，分別是新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park 3期及恒地（0012）旗下西營盤藝里坊‧2號均將於本周六（19日）開售。此外，德祥地產（0199）與市建局合作發展的長沙灣單幢盤「海珀」亦將最快於下周六（26日）推售。

Wetland Seasons Park 3期收3000票 超額認購約22倍

Wetland Seasons Park 3期昨日（17日）截票，初步點算收逾3,000張認購登記，以開售133伙計算，超額認購約22倍。根據最新的價單，項目面積由300至816方呎，包括1房至3房戶型，折實均價為13,890元，折實售價由423.02萬至1,181.34萬元，折實呎價由12,513元至17,589元。

藝里坊‧2號暫收逾680張票 超購逾7.5倍

藝里坊‧2號亦於今日截票，市場消息指，項目累收逾680張票，超額認購逾7.5倍，當中20張為代理入票。並於周六推售80伙，面積由214至287方呎，折實售價介乎562.84萬至893.08萬元，呎價由25,749至31,118元。

海珀折實均價較同區新盤高最多23% 最快下周六開售

此外，德祥地產（0199）與市建局合作發展的長沙灣單幢盤「海珀」昨日首推50伙，折實價由536.7萬至972.58萬，折實呎價17,975至22,542元，折實均價20,201元。項目下周二（22日）公布銷售安排，最快下周六（26日）開售。

不過，值得留意的是，相較同區新盤， 今年5月推售的萬科福榮街THE CAMPTON折實均價16,411元，海珀的首批折實均價較之高出23%。另同區通州街、興勝創建（0896）旗下 WEST PARK 今年初首批30伙的折實均呎18,646元，海珀亦較之高約8%。

據悉，其士集團（0025）與市建局合作的福澤街8號「Sablier傲寓」，亦將於下周開價，有機會在10月初推售。

發展商加快推貨尾盤 長實愛海頌增建期優惠

隨多個新盤陸續開售，發展商亦密密沽新盤貨尾。龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下啟德尚‧珒溋的貨尾，於昨日推售175伙。據市場消息，項目暫以1,702.28萬元沽一伙3房單位，呎價約25,910元。項目折實售價約介乎1,334萬至2,836萬元，折實呎價約24,570至33,608元。

另外，長實（1113）愛海頌早前更新價單，增設折扣優惠。如買家選用「建築期付款計劃」可獲額外增加1％折扣優惠，即「建期上會易」額外折扣優惠將由2%增加至3%。