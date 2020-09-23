十優港姐麥明詩兄長265萬沽龍床盤　遭買家撻訂

曾爆金句「大學生畢業要負債買樓，十分悲哀」的十優港姐麥明詩，與其兄長麥明山於去年斥逾「六球」掃入屯門「龍床盤」菁雋3個單位，惟剛滿一年多便急急出貨。市場消息透露，其兄長持有的中層33室，實用面積134平方呎，早前以265萬元沽出，呎價約19,776元，惟買家最終撻定離場，現重新再放盤。

資料顯示，麥明詩兄妹二人於去年7月斥約620.2萬元，掃入3伙菁雋單位，其中兩伙由兄長持有。是次買賣單位是去年以215.7萬元一手購入，原成功轉手，帳面可獲利49.3萬元，即使額外印花稅（SSD）未鬆綁，扣除樓價10%稅項、即約26.5萬元，實際亦賺約20萬元。

不過，據知該買家最終寧願損失5萬元，也要撻訂離場。該單位現已重新推出市場放盤，叫價275萬元。除上述單位，其兄長持有的另一個單位，以約7,000元租出，呎租高達52元，回報逾3厘。

至於由麥明詩以個人名義持有的中低層單位，實用面積141平方呎，去年斥190.9萬元買入，現以288萬元放盤中，若以此價售出，帳面賺約97萬元。回看麥明詩於2016年一個新盤發布會中，曾大爆金句，「大學生畢業，窮盡一生精力去負債買樓，其實亦十分悲哀。」