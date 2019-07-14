【菁雋開售】藝員麥明詩陪醫生哥哥買「龍床盤」　呻上車好困難

佳源國際（2768）及「舖王」鄧成波家族持有的「龍床盤」屯門菁雋今日開售344伙，是次推售為減價重推，有20伙折實價低於200萬元，吸引大量買家入飛，港姐兼十優狀元麥明詩亦有到場陪家人揀樓。

麥明詩於上午約11時現身屯門售樓廠，她其後接受傳媒訪問時表示，今次是陪伴任職屯門醫院的哥哥睇樓，詳情則不便透露，又稱「上車好困難，要一步一步嚟，會繼續努力工作。」市場消息指，她與家人共認購3伙單位，但未知麥明詩是否有獨立購入單位。

菁雋位於屯門青棉徑，旗下最細實呎單位只有128方呎，細絕全港新盤，因而被形容為「龍床盤」。全盤共356伙，周日推售344伙，單位由開放式至2房戶，實呎面積介乎128至416平方呎，以最高22%折扣計，折實售價由173.8萬至840.1萬元，折實呎價由13,494至20,196元，入場開放式單位為16樓31室，僅128方呎，折實售價約173萬元。

藝員麥明詩﹙右﹚今早到菁雋售樓現場陪家人揀樓。﹙洪嘉徽攝﹚

↓菁雋現樓單位一覽↓

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↓菁雋單位實景圖一覽﹙由發展商提供﹚↓

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