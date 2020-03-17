【收樓噩夢】菁雋入伙半年商場仍如空城　300戶等執修業主不滿

位於屯門青棉徑、有「龍床盤」之稱的單幢式住宅大廈「菁雋」，由於單位面積細小而入場費較低，早前吸引大批買家購買。但自去年9月陸續收樓以來，不少業主都反映，單位出現大大小小的執漏問題。他們表示，曾多次向發展商和管理處投訴，惟未見對方積極處理，現時輪候執繕的單位數目已達300多戶，當中有百多戶是需「執完再執」。 至於該處的停車場和商場，半年來至今仍未完工，走入其中猶如置身空城。區議員指，收到不少業主求助，他們因單位未能入住，現時既要交管理費，又要另繳住處的租金；而菁雋剩下的單位即將再次開賣，因此希望發展商能盡快修繕，不要在賣完單位後就置業主們於不顧。

單幢式住宅大廈「菁雋」，由於單位面積細小而入場費較低，早前吸引了大批買家購買。（資料圖片／洪嘉徽攝）

屯門「龍床盤」菁雋全盤只有356伙，規模不大，更因項目中最小的單位僅128方呎，而當時發展商曾指「紫禁城咁大，皇帝都係瞓一張床」，引起各界關注。業主之一的梁先生，去年11月以近300萬購入一個164呎的中層單位，他表示，因價錢相對容易負擔而選擇該處，驟眼看來菁雋的大堂、走廊均美輪美奐，沒想過在收樓之後，才發現單位內有種種問題。

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浴室現空心磚 浴屏漏水

「最唔滿意係浴室位置囉，牆身裂痕我都可以自己油返，但啲磚又空心、浴屏又崩同漏水，𠵱家真係住唔到。」梁先生指，數月前曾找專家前來驗樓，發現屋內有大大小小數十處的執漏問題，當中包括浴室的空心磚，「行入去會郁」之餘，地磚竟可「揭得起」。他在當時曾填寫執修表格並交回管理處，惟發展商及管理公司一直未有回應何時會進行執修，「都係一味拖字訣，打好多次先聽一次，次次都係幫手轉介。」梁表示，過往其他樓盤都有單位執漏多年未完的問題，擔心半年的保養期過後，菁雋都會發生同樣事件，「買嘅時候冇諗住會咁，收樓後有人嚟執修諗住係好正常，冇諗過會拖咁耐。」

另一名業主曾先生則指，早前他單位的浴室曾發生嚴重漏水，過了不久就有人前來維修，但就「做啲唔做啲」，「佢哋淨係整咗天花一部分，屋入面其他問題就完全冇做」。他認為，事件反映疫情期間並非「冇人開工」，指發展商方面不能以此為藉口；而現時大廈大堂貼有一張正在輪候執修的單位名單，可見仍有大量業主有執漏問題「未解決」。

一直跟進事件的屯門區區議員張可森指，自九月以來接獲不少業主就以上問題作出投訴，日前他在該處擺設街站收集業主簽名。（呂諾君攝）

除此之外，菁雋樓盤設有面積約3.8萬平方呎的三層商場，亦設有具充電設施的停車場，惟半年以來停車場和商場均未啟用。記者隨業主到該數層視察，只見商場雖已安裝了扶手電梯和少量視障人士設施，但大部分位置仍未有任何裝修。停車場內則見擺有不明建築廢料，一班業主對商場和停車場何時啟用、商舖何時招租亦感到十分疑惑。

一直跟進事件的屯門區區議員張可森指，自九月以來接獲不少業主就以上問題作出投訴，以他所知，現時等候執漏的有300多戶，當中有至少103戶曾經進行修繕，但大部分業主指至今仍未完成所有執漏需要再做；而自農曆新年後輪候的情況未見進展，令一班業主十分不滿，「好多人現時除咗要照畀呢度嘅管理費，又要另外租地方住；大家都聯絡唔到發展商，管理公司亦只可以幫我哋轉介。」

停車場久未啟用

張又指，停車場久未啟用，令區內違泊問題更加嚴重，「屯門紅橋一帶多食肆，唔少人會專程揸車嚟食，但咁多車就令業主更加冇位泊。」 而該處商場亦是重要的配套設施，因此他認為應盡快開放。張可森表示，部分剩餘的單位將於明天（18日）再次開賣，他們將有進一步行動向發展商表達不滿，「我哋當然最希望係盡快整好所有嘢，希望大家好似童話故事咁開心住落去......但大家擔心，發展商賣埋剩低嘅單位之後，就唔再處理現時嘅問題」。他強調並非要「唱衰」樓盤，只希望未來的業主有充份資訊、了解到現時情況再自行評估是否購買該處單位。

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管理公司：一直與發展商保持密切聯絡

昇捷管理服務有限公司發言人回覆查詢時指，菁雋管理處一直就有關單位執繕事宜與發展商保持密切聯絡，代業主反映意見並要求盡快作出跟進。該處至今收到約300份表格，當中超過100個單位正進行執繕，而發展商表示會直接回應所有單位業主有關執繕的查詢及意見，期望盡快完成相關工序。至於現時停車場及商場之情況，發言人指發展商已委託其他管理公司協助跟進相關管理工作，菁雋管理處職務上則僅限於管理住宅公共部份及其他公共部份的範圍，而現階段該處暫時未收到發展商通知有關位置的開放日期。管理處亦現正與保安系統承辦商研究提升保安設備，並會加強巡邏有關位置。

《香港01》正就事件向發展商佳源國際查詢。