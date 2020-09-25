中原CCL按周跌0.10%　港島反彈升3%

樓價跌幅持續收窄，中原城市領先指數CCL最新報176.59點，按周跌0.10%。而CCL（中小型單位）報177.31點，按周跌0.01%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，兩大指數同樣連續四周企穩177點水平附近，相信快將尋底成功。

他續指，CCL及CCL（中小型單位）今周跌0.10%及0.01%，參考近四次跌幅（以遠至近）CCL分別按周跌1.21%、0.72%、0.62%及0.10%，而CCL(中小型單位)則按周跌1.14%、0.91%、0.55%及0.01%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報179.81點，按周升0.03%，上周四大整體指數齊跌後，CCL_Mass今周微升，兼連續四周企穩180點水平，大型屋苑樓價有望率先止跌回升。CCL（大型單位）報172.85點，按周跌0.56%，連跌三周共1.57%，繼續尋底。

港島CCL報185.81點，按周升3.03%，升幅為四十五周最大，連跌兩周後觸底反彈。九龍CCL報172.97點，按周跌1.73%，連跌兩周共2.65%，繼續尋底。新界東CCL報189.51點，按周跌1.04%。新界西CCL報165.41點，按周跌0.02%。

新界兩指數企穩

新界東及新界西指數連升兩周後正常回軟，分別企穩190點及165點，未有重返四周前低位，相信已成功尋底。港島指數早前急跌兩周後，今周升幅顯著，加快尋底過程。九龍指數連跌兩周，繼續找尋自己底位。四區樓價先後尋底，由新界兩區開始，再由港九市區接力，相信整體樓價即將完成尋底。

黃良昇相信，隨著第三波疫情進入尾聲，二手交投持續轉旺，中秋前後有望重拾升軌，將於10月下旬公布的指數開始反映。