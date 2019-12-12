基滙資本民坊斥資一億元翻新麗閣商場　出租率達九成

基滙資本民坊於去年購入29個屋邨商場，當中斥資逾1億元翻新長沙灣麗閣商場，工程歷時8個月，於今日（12日）正式開幕。 商場設計以貨櫃工業風為主調，除改善原有街市環境外，亦加入小食街、社福區等，盼能滿足老、中、青三代街坊的需要。基滙資本民坊董事總經理（資產管理）梁泰來稱，麗閣商場翻新前「十室九空」，當中街市只有不足兩成商户營運。他形容工程猶如化危為機，現時商場出租率高達九成。

基匯資本民坊斥資一億元翻新麗閣商場。（張嘉敏攝）

基匯資本民坊邀請設計師主理長沙灣麗閣商場的翻新工程，設計使用工業風作主調，除仿效外國商場以貨櫃作裝飾，室內牆壁亦可見街頭塗鴉的影蹤。他們亦推出手機應用程式，讓街坊消費時可以儲分。

街市增設冷氣 食肆數目增三倍

工程翻新原有街市，包括增添冷氣設施及改善衛生情況，現時街市商戶由原有的10間增至30間。此外，為滿足街坊需求，商場內亦增設小食街，提供多款街頭小食，同時邀請受年輕人歡迎的連鎖快餐店、咖啡店進駐。現時商場內的食肆數目由翻新前的6間增加至23間，增幅近三倍。至於早前曾惹爭議的酒樓位置，現時劃為「社福區」，現時共有3間社福機構及一間安老院進駐，面積較以往增加超過一倍。

商場內設有小食街。（張嘉敏攝）

4店留低 老店：人流增加三倍

除新進駐的商戶外，商場保留4間舊有老店，包括五金店、洗衣店、報紙檔及小菜館。於麗閣邨開業39年的明順海鮮菜館，其第二代傳人羅先生稱商場以往無人願意停留，於獲悉商場將翻新後，原本打算將菜館結業。他坦言商場翻新後人流大增，對日後生意有信心。

同樣於麗閣商場營運超過20年的五金店老闆劉氏夫婦形容，商場於翻新前猶如死城，現時人流增加超過三倍，甚至有鄰近屋邨居民前往購物。

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