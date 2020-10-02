移民英國｜一文看清3種移民途徑及簽證細節　BNO入籍尚有不明細節

移民英國看似複雜，其實主要分三大途徑：工作、結婚和投資移民。工作簽證（Tier 2 General）即有當地僱主願意聘請你，並為你連續提供工作簽證五年，即可獲得英國居民身份；投資移民主要包括Tier 1 Innovator 或者Start Up 創業移民，以及Tier 1 Investor投資移民；而我當年就是用結婚途徑申請移民英國。 【編按：作者為寄居英國香港人】

（GettyImage）

移民手續

由於我另一半是英國土生土長的英國華僑，兩個女兒亦理所當然有居英權及英國護照，而我這個土生土長港人只能用配偶簽證（spouse visa ）申請移民。

申請資格包括：

+ 2 + 2 + 2

工作簽證：

配偶簽證：

獲批條件：

BNO細節，更新LOTR酌情入境安排：

根據七月份公佈的BNO入籍細節來看，若果以BNO申請移民，手續簡化了，至少不用考移民聽力及口試。不過申請費用、收入及儲蓄證明至今仍沒有明確公佈數字，估計要到十月才有正式指引。

而在9月22日已更新列明若港人以LOTR身份入境及已入境英國後申請新簽證入籍之安排。BNO持有人及其近親以「5+1」（英國居留最長5年，之後申請定居1年）途經入籍英國申請明年1月1日才正式生效，但在入籍新簽證開放申請前，英國亦有酌情入境Leave Outside the Rules (LOTR）安排，讓BNO持有人及其近親可提前入境。

作者簡介：

寄生英國港媽（Facebook專頁）

如其説移民，不如説回流。另一半是土生土長英國華僑，九七回港遇上土生土長的我，還以為會一直待在這個五光十色的繁華都市。二十多年後，景物雖依舊，但人臉卻全非，一家四口決定回流英國，為下一代重建價值觀，為下一代重建理想家園。

《寄生英國香港人》面書專頁版主。現在英國攻讀法律系三年班。

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