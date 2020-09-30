土地共享現突破　測量師：宜進一步優化細節　提升吸引力

政府早前推出土地共享先導計劃，出現突破，據本報獨家報道，本地一家龍頭發展商正接洽發展局「摸底」，願意將旗下一幅新界土地參與計劃之中，料有機會成首宗申請。不過有測量師認為，即使有龍頭發展商踏出第一步，業界普遍對計劃的取態未算積極，若然政府未能就計劃再提升吸引力，料難以持續地推展。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，土地共享先導計劃的原意是很理想，能顯著提升房屋供應量，但當中的細節，對發展商而言有欠吸引。他解釋，發展商把旗下土地參與計劃，但只能夠取得三成住宅作私人樓宇，其餘七成需要作公營房屋或資助房屋，日後出售私樓部分時，私樓的定位及售價較難訂定。

他又認為，在商言商，私樓部分只佔三成，賺錢角度來說並不理想。若果該比例能提升至各佔一半，相信可提升吸引力，也更能保障發展商。不過亦有機會引起社會爭議。

張翹楚指，目前雖然有龍頭發展商踏出第一步，但若果計劃未能夠提升吸引力、提供政府及發展商互惠互利方案，預期計劃難以持續地推展。

四大發展商持逾億方呎農地

翻查資料，去年9月份美銀美林曾發表報告，四大發展商包括長實集團（1113）、新鴻基地產（016）、恒基地產（012）及新世界發展（017），合共有多達逾億方呎農地。其中，恒地擁有約4,500萬方呎農地，其農地儲備為四大地產商之首。

其次新地坐擁約3,100萬方呎農地，新世界則有約1,700萬方呎農地，而長實則有900萬方呎農地。此外，會德豐地產主席梁志堅於去年12月底曾透露，集團持有農地面積約400萬至500萬方呎。