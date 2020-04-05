可發展棕地群毗鄰私人項目　本土研究社憂淪「開荒牛」失主導權

新界棕地發展一直為社會關注，發展局早前公布首階段棕地研究結果，當中敲定八組位於元朗、屯門及大埔各處的棕地群，未來可發展公營房屋，涉及約共63公頃土地，當中約36公頃為棕地。 《香港01》翻查資料，部分棕地群鄰近地產商發展項目，包括土地面積最大的屏山北及沙埔棕地群。本土研究社成員陳劍青指，政府今次未有納入發展商持有的棕地，質疑刻意讓路予土地共享先導計劃，「拖慢政府棕地發展主導權。」他又稱，政府未有公布棕地群範圍、具體發展計劃，或令人質疑「做開荒牛」，為配合毗鄰私人發展項目。

屏山北棕地群：涉及土地共約18公頃，當中約9公頃為棕地。（梁鵬威攝）

發展局早前公布八組適合興建公營房屋的用地，當中五幅位於元朗、兩幅於屯門及一幅在大埔。翻查土地註冊處及城規會資料，於屏山北、近朗天路的棕地群，涉及約18公頃土地，其所在位置鄰近新世界發展早前捐地的範圍，即鄰近港鐵天水圍站站、屏山聚星樓、達德公所等三幅土地。

新世界曾就永寧村申改劃

此外，該幅棕地群後方為永寧村，早前亦曾就該處的綠化地帶申請改劃作中高密度住宅發展，擬建超過1000伙單位，惟不獲規劃署通過。根據查冊資料，部分地段由盛店投資有限公司所持有，根據查冊資料，該公司董事為新世界執董歐德昌。而有關的棕地選址附近，亦為曾惹起發展爭議的蝦尾新村。

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沙埔地鄰近新地發展項目

8幅棕地選址中、第二大的沙埔棕地群鄰近新潭路，涉及17公頃土地，位於逢吉鄉及模範鄉附近。該棕地群附近的長春新村及沙埔村分別有大型的發展項目，包括新鴻基地產發展的Park YOHO第一及二期，涉及超過4000伙單位。而於該棕地群對開、壆圍路近榮基村亦有由新世界相關人士用公司名義持有的棕地。該處現為露天倉庫，根據資料，部分地段由「Infinity View Limited」持有，該公司董事為新世界執董歐德昌，而公司股份亦由新世界發展持有。

而於屏山南的棕地群，涉及土地範圍相對較少，僅得約8公頃。不過，該選址對開為早前政府公布的丹桂路公營房屋發展項目，擬提供7400伙公營房屋單位；加上另外兩幅棕地群，即泥圍及藍地北，亦與屏山南用地及擬建公營房屋相隔不遠。

本土研究社陳劍青。（資料圖片） 本研社：棕地發展受制於土地共享計劃 本土研究社成員陳劍青指，政府今次公布的八組棕地群欠缺透明度，包括未有確實範圍、具體發展方案，甚至無公開挑選準則等，或令公眾有感政府「做開荒牛」，擔心以發展公營房屋為由，變相配合毗鄰的私人發展項目。

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此外，政府分階段審視具發展潛力的450公頃土地，陳劍青形容為「擠牙膏」，質疑留有空間讓發展商在棕土作私人改劃。他又指出，政府今次選址未有包含發展商持有的棕地，質疑政府刻意避開相關土地，讓路予土地共享先導計劃作公私合營發展，變相令政府失去規劃的主導權，令棕地發展受制於土地共享計劃。