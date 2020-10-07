第三季核心區街舖整體空置率18.3%　按季升4.8個百分點

零售市道疲弱，商戶擴充意欲大減，購物旺區吉舖湧現。世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強表示，在採取多項社交距離措施的情況下，零售商繼續保持謹慎的態度，截至第三季，核心區街舖整體空置率高達18.3%，較第二季的13.5%上升4.8個百分點。

按地區劃分，銅鑼灣空置情況最嚴峻，區內主要街道空置率高達22.4%，按季大幅增加10.6個百分點。而中環街舖空置率報18.9%，按季升4.8個百分點。九龍區方面，第三季尖沙咀及旺角的空置率為17.4%及16.6%，分別上漲2.9及3.5個百分點。

至於街舖租金走勢，他指出，首三季該四大核心區的整體租金平均跌幅約20%，每區的跌幅介乎19.4%至21%。

此外，寫字樓方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓執行董事駱應銘表示，整體甲級寫字樓市場第三季度淨吸納量錄得負673,500平方呎，整體空置率升0.8個百分點至9.6%。

而大中環區的空置率錄最大升幅，上升2.1個百分點至7.3%，淨吸納量為負452,700平方呎，屬有紀錄以來最大負值。駱氏指出，市場對寫字樓需求仍然疲弱，企業租戶作出房地產決策時會更為謹慎，繼續以節省成本為首要目標。