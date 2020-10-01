黃金周不再　奢侈品商戶：料長假期生意僅佔正常市況15%

今年中秋節適逢十一國慶日，一連四日長假期本應是零售業的「黃金檔期」，惟今年遇上新冠肺炎疫情，持續多月未能通關，市面近乎「零旅客」。有經營珠寶鐘錶生意的商戶直言，已經「習慣」慘淡市況，對黃金周沒有期望，預計今年十一檔期的生意額只有正常市況的15%；亦有舖位投資者建議政府想辦法讓零售業自救。

鄧鉅明：估生意額按年跌六至七成

面對前所未見的零售困境，在港擁18間店舖的太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明向本報表示，「今年唔會諗咩十一黃金周、咩旅遊業啦。」坦言對這個假期沒有期望可言。他指，目前全球一體化，各地新冠肺炎疫情依然嚴重，香港繼續「零旅客」，估計全部做生意的人，尤其是做高檔產品生意的商戶，全部都要輸，而且未來一年都仲要繼續掙扎。

他指出，近年社會多次發生不同形式的運動，如2014年佔中事件，直至2017、18年生意才回復正常狀況，去年2019年又發生反修例風波，今年遇上肺炎疫情，估計未來市況也不容樂觀。他表示，現已經「習慣」慘淡市況，不期望出現反彈情況。

鄧鉅明預期，今年十一假期的生意額相信會較去年同期跌六至七成，但由於去年已處於低基數，預計今年的生意額只是2017年至2018年正常市況的15%。

黎永滔：冀政府設法讓零售業自救

至於在核心購物區擁有多個舖位物業的資深投資者黎永滔則指，今年是首次沒有旅客來港的十一黃金周，在欠缺旅客的情況下，零售市道只能靠本地消費，但政府卻仍未完全放寬限聚等防疫措施，相信零售市道仍受一定影響，高檔零售產品生意打擊最大，他預料，該類商品期內生意額大跌七至八成。

他指，高檔奢侈品生意料要待疫苗出現或通關後才能得到回升，估計最快明年中才有起色。此外，他又指出，目前飲餐行業生意已經回復約七成，但限聚令下只能4人一枱，措施難以讓普遍6至8人的家庭客外出用膳消費。期望政府及時放寬防疫措施，讓香港市民可以「人月兩團圓」一家大細食餐好。

他又認為，雖然政府採取很多救市措施，但實際上「救唔到幾多個」，庫房亦有被掏空的風險，建議政府想辦法讓零售業自救。

居家抗疫 售貴價食材有市場

不過，有投資者認為市道未必一面倒向下，盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，今年十一黃金周的零售市況，將出現天堂與地獄的極端分別。他解釋，主要街道沒有旅客，高檔消費品如鐘錶、珠寶、服裝等生意將繼續差，料生意額續按年大跌五至七成。

不過，大時大節，即使市民居家抗疫，也傾向「食好啲、食靚野」，料將花費不少在貴價食材上。他認為售賣新鮮食材、貴價食品的零售商將會受惠，相關商戶的生意額或有機會增四至六成。