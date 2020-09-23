減辣滿月　工商舖交投量回升19%　中原：料末季租售價多跌半成

金融管理局於8月19日宣佈，非住宅物業按揭成數上限一律放寬10個百分點，據中原（工商舖）統計，有關措施實施前後一個月，工商舖物業買賣成交量有明顯增幅。

據統計，措施實施後（8月20日至9月22日）錄約446宗成交，較實施前（7月20日至8月19日）約375宗買賣，增幅約19%。當中，以商舖成交宗數增幅最大，佔整體成交量的110宗，實施前後差幅約41%，涉資金額則為25.25億元，上升56.6%。

而工廈交投量升幅增加約21%，由237宗升至約287宗。不過寫字樓市場則稍微滯後，措施後一個月僅錄得約49宗買賣個案，比之前的60宗少約18%。

料工商舖售價仍有半成跌幅

中原（工商舖）董事總經理潘志明認為，近月工商舖市場有稍微轉活跡象，由6月開始已逐步攀升至約350宗水平，預料情況持續向好；按季觀察，今年第三季暫時錄得約1,021宗買賣成交個案，涉及總金額約169.3億元，宗數為自去年第三季起按季最高，反映買家入市意欲有所回升。

不過他預期，第四季工商舖售價會傾向平穩微調，約有5%下調空間，而租金則會有5%至10%的跌幅，當中以核心區商舖跌勢較重。