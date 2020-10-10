一文看清｜柏傲莊 I 首張價單　37伙低於800萬　19伙享城門河景

新世界發展（0017）與港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊 I ，昨日（９日）公布首張價單，涉180伙，以最高20%折扣計，折價售價約由628.9萬至1,993.7萬元，折實平均呎價18,921元。究竟首批單位的價格、戶型分布、景觀優次為何，最平可承造九成按揭的單位又有何選擇，此文將一一拆解。

首批一房主要望村南路及針山景

就首批推出的180伙，分布於2A、2B、3A及3B座，當中2A座佔最多供應，戶型亦較多元化，包括一房至三房。對首置人士而言，800萬或以下物業最多可借九成按揭，此盤首批折實後800萬或以下單位有約37伙，全屬一房單位，採開放式廚房設計，集中在2A座的E單位，及3A座的E單位，面積322及358平方呎，望村南路及針山方向。

2A座A、B室有19伙望城門河

而800餘萬至1,000萬元的單位約有52伙，屬兩房戶為主，分布在2A座C室、2B座D室及3B座A室，由483至550平方呎不等，景觀主要望村南路及針山。唯獨3B座A室望車公廟路及獅子山方向，只有5伙，分布在8樓至12樓，550平方呎，折實售約914.0萬至932.4萬元，呎價由20,775元至21,193元。

而三房單位約有91伙，售價由1,108萬元起跳，集中在2A座A及B室、3A座A及B室、3B座C室。其中，2A座A及B室可望城門河，景觀不俗，涉及19伙，分佈於11樓至17樓、27樓至29樓、42樓至43樓，全屬三房，更可優先認購住宅車位，折實售1,508萬至1,993.7萬元，折實呎價由2萬元起。

2A座C室望樓景 呎價1.69萬起

值得留意，第2A座C室的兩房單位，會是以樓景為主，涉約19伙，折實售904萬至988.9萬元，呎價16,961元起，對面會是第三期才推售的第1座，關鍵日期為2023年。