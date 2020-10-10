柏傲莊 I 首日開示位　等候時間逾6小時　DJ車淑梅︰難抽過六合彩

新世界發展（0017）與港鐵（0066）合作發展的沙田大圍站柏傲莊 I ，昨日（９日）公布首張價單，涉180伙，今日起開放設於愉景新城的三個示範單位予公眾參觀及收票。就記者現場所見，中午12時開始已陸續有約600多名市民到達售樓處，等候時間已增至6小時以上。

據發展商指，為符合社交距離規定，展銷廳將於周六、周日兩天，均設立三節參觀時段，每節預計可容納約600人。每節參觀時段完結後，展銷廳場內所有公眾地方將進行全面的清潔及消毒。

車淑梅：喜愛大圍居住環境

港台DJ車淑梅表示自己一家居於大圍，打算選購面積約600多呎的單位予兒子，認為柏傲莊單位大小相宜，樓底夠高，比較實用，但價錢只屬一般，若果該盤可以定價更低，以及提供更多優惠，相信可讓年青人更易上車。

車淑梅說她喜愛大圍的居住環境，所以並無考慮選購其他新盤，但有見現場睇樓人士眾多，她笑言，覺得「難抽﹙中﹚過六合彩」。被問及會否擔心樓價下跌，她強調如單位是用作自住之用，樓價升與跌也沒太大影響，「岩價就會買」。

港台DJ車淑梅擬助兒子置業。﹙鄺月婷攝﹚

換樓客蔡小姐：睇好樓價長遠繼續上升

從事金融業的蔡小姐覺得柏傲莊單位定價偏貴，但該盤位處大圍站上蓋，地理位置方便，加上項目會所面積較為寬敞，可以讓小朋友有較大地方玩樂，綜合上述因素考慮，覺得價錢還好。

蔡小姐本來居住在其他區份，希望入手3房單位「換樓」，她覺得雖然疫情使樓價略為下跌，但自己用作自住用途，即使短期內樓價下跌也沒關係，而且本港房屋需求一直高企，預期長遠而言樓價會繼續上揚。

蔡小姐表示，希望入手3房單位「換樓」。﹙鄺月婷攝﹚

↓示範單位圖輯↓

+ 3 + 3 + 3

柏傲莊位於沙田車公廟路18號，分為三期發展，共7座住宅大廈，涉3,090伙。第一期為「柏傲莊 I」，設兩座大廈，涉及783伙，涵蓋一房至四房戶型。該盤首批價單涉及180伙，佔全盤783伙中的22%，包括一房至三房戶型，實用面積322至835平方呎，折價售價由628.9萬至1,993.7萬元，折實呎價16,618至23,877元，折實平均呎價則為18,921元。

↓柏傲莊 I 單位平面圖圖輯↓