驗樓｜新地屯門御半山獲94分　露台設計「特別」　明哥提醒要小心

隨著屯赤隧道今年底通車，屯門的交通網絡愈趨完善，區內不斷有新盤落成。其中，由新地（0016）發展的御半山近月陸續收樓。記者隨同資深驗樓師賴達明（明哥）驗收御半山（第2期）2A座高層單位，一房連儲物室間隔，實用面積386平方呎，成交價626.81萬元。明哥多次大讚單位質素良好，評分更高達94分。而是次主要扣分位，原來在單位之外。

明哥：整體質素不俗 廚廁未見問題

明哥一向最重視單位的防水情況，故驗樓會先檢查浴室及廚房位置。是次驗收過程，發現浴室的花灑頭接駁位出現少許鬆動，以致輕微滲水，明哥即埸處理妥當，其餘地方均沒有發現問題。

露台螺絲生鏽 容易處理

而是次主要的扣分位，為單位露台的圍欄及冷氣機出現螺絲生鏽情況，露台圍欄玻璃有兩粒螺絲出現鏽漬，而工作平台旁邊的冷氣機螺絲及安全接地線的螺絲均有鏽漬。

明哥解釋，一般螺絲已使用不鏽鋼物料，但亦難免螺絲會有雜質，便容易生鏽。他建議可先嘗試用除鏽方法，若問題再現，才需要更換螺絲。「而家就冇咩風險，係擔心長遠嘅風險管理。」整體而言，明哥指「單位質素唔錯，主要都係少量生鏽，其他都係好輕微嘅問題，好容易處理，其中花痕好輕微，輕微到我覺得可以唔駛處理。」

輕微刮痕瑕疵 可以接受

至於其他瑕疵位，包括廳堂窗簾背的牆身油漆有收水裂紋，細房牆身的油漆有不平滑及刮痕，但執油便可處理。大門門框飾面有刮花、靠近露台門內地板石材現兩處刮痕。明哥表示，根據中國標準，刮痕在10厘米以下，而英國則在75毫米以下，「可以考慮」打磨消除或不需要處理，亦無需更換玻璃，上述兩處刮痕均屬輕微情況，可以接受。

另外，露台門及工作平台門的玻璃面有輕微刮花，工作平台門框的膠邊起泡，工作平台門檻有一塊空心磚。

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玻璃與圍欄存罅隙 業主擔心危險

此外，御半山的露台位置，圍欄是以螺絲把玻璃加固在圍欄外面，故玻璃與圍欄之間存在一條小罅隙。明哥認為此設計比較少見，「因為過往露台係規定唔可以有疏窿。」他又提醒，「有條罅隙係到，如果業主種花，放野要小心啲，唔小心或會跌落街。」

單位業主亦表示，擔心如有小朋友的家庭，稍一不留神容易發生意外，「我覺得幾危險，因為有條罅，如果小朋友百厭撞落去，又或者貪得意伸隻腳落去，有機會會卡住左。」明哥解釋設計比較少見，但附合法例要求，不過都要小心。

業主又問到，此設計會否令玻璃更易受風，明哥續指，強化玻璃最脆弱的位置是邊緣位置，「如螺絲長期生鏽，（玻璃）就開始鬆，一鬆邊緣有機會開裂，開裂就有機會爆。」所以他提醒可定期檢查玻璃是否安裝穩固及是否有鬆脫，如發現螺絲生鏽、玻璃崩裂等一定要馬上妥善處理。

新地：空隙小於40毫米 完全符合要求

而發展商就上述問題回覆時指，已即時處理所提出的項目，有關執修工作經已完成，業主亦已驗收滿意。而露台及玻璃圍欄已根據建築物條例的要求設計，包括欄障基座的150毫米應為實心、欄障的任何空隙或孔洞的最窄處不容許大於100毫米的物品通過等。而查詢提及的空隙小於40毫米，已考慮到實際使用情況及完全符合要求。

新地會秉持「以心建家」理念，繼續保持優質的物業質素。

業主又提到，房間配備的雨傘櫃，難以容納長雨傘。（鄭子峰攝）

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