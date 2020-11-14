驗樓｜香島二千呎特色戶獲94分　明哥大讚：呢種係最好嘅摺門

香島（Island garden）位於筲箕灣柴灣道33號，前身是公務員合作社物業藹寧園，2015年由南豐集團以收購連補地價約41億元買入重建。記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個分層特色單位，面積約1,960平方呎，五房雙套間隔，明哥大讚單位質素高，需要修繕的地方不多，並給予94分高分。而屋內一個特色設計，更讓業主一家能親近大自然。

香島雖位處一條「長命斜」上，但勝在交通方便，鄰近港鐵筲箕灣站約10分鐘步程、樓下亦有多條特快巴士線過海。

單位經明哥仔細驗收後，需要修繕的地方都是輕微問題，當中包括大廳及主客房的牆身油漆有收水裂紋及污跡、客房橫樑側有輕微批盪空鼓、客房窗框鎖栓有鏽跡及窗玻璃有輕微刮花、主浴室及客廁鏡櫃鏡面有輕微刮花、部份牆磚有裂、大門門檻石兩邊欠收口、幕牆玻璃有明顯崩邊、工作平台門頂鉸有輕微問題等。

明哥指，由於單位面積大，但發現的問題多屬輕微及數量少，故根據面積比例的扣分比例亦較少，整體而言質素屬於優良水平。

露台設計能親近大自然

同時，明哥大讚單位的露台玻璃質素高，「今年好多新樓嘅玻璃幕牆都普遍出現多處崩裂情況」，但今次這個單位的玻璃就少有地無崩花裂，「露台玻璃的質素係非常好。」加上，露台的摺門玻璃用了中空雙層玻璃設計，可以做到隔音隔熱的效果。

業主可以將整道摺門打開，引景入室，亦變相更能「親近大自然」。（梁鵬威攝）

除露台玻璃質素高之外，露台的摺門設計亦充分配合到偌大的露台空間及開闊視野。明哥指，今次這個特色單位的露台相當闊大，景觀極開揚，此驗收單位面向一遍綠野山林，發展商在連接單位與露台之間，用上摺門設計，業主便可將整道摺門打開，引景入室，亦變相能更「親近大自然」。

不過，享受大自然的同時亦要注意安全。明哥提醒，因為這一種露台摺門有很多摺位，在開關時一定要使用門上的手把，小朋友及老人家應多加留意，小心免被摺門摺位夾手。

明哥大讚單位防水功夫做得好

此外，整個單位的防水功夫亦令明哥相當欣賞。「估計驗收單位屬貨尾單位，但近露台嘅地板亦無發黑，證明摺門相當防水。」明哥指，今次的露台摺門設計做得非常好。明哥在檢測時，多次用力推拉摺門亦發現不到任何虛位，證明摺位與摺位之間的膠邊緊密，達到防風防水效果。

至於衛浴設備方面，主人房的主浴室內，設有浴缸、淋浴空間等設施。明哥指，其供水、排水、牆身的磚掃口防水層、浴屏門的防水功夫均做得不錯。當中浴屏門的膠邊緊密、無鬆脫，反映單位的施工質素理想。

客房空鼓 成美中不足扣分位

不過，單位也有美中不足之處，明哥發現，其中一間客房近門口橫樑位置有一處空鼓，日後或有爆裂風險。明哥指，雖然空鼓範圍不太，但因為空鼓的地方位於橫樑高位位置，目測長度多於20厘米。基於安全理由，建議盡快處理，否則萬一相關位置鬆脫掉落，或會造成危險，「參考英國歐盟標準，如果批盪爆裂或長度多於20厘米，都建議處理。」

另外，明哥又發現單位內有兩塊玻璃幕牆出現崩邊的情況，而崩邊約有4至5厘米。明哥指，這一種玻璃幕牆，邊位十分重要。雖然是強化玻璃，但經過長時間使用，崩邊的玻璃將來或會有爆裂的風險，建議業主整塊換走。明哥估計，「崩位係邊沿位置，相信係安裝窗時撞崩。」

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