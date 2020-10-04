驗樓｜日出康城MALIBU兩房獲92分　一個不起眼設計替業主慳數千元

將軍澳日出康城為近年住宅供應重鎮，其中，會德豐地產及港鐵合作發展的日出康城第5期MALIBU，為區內最新的入伙盤，８月起陸續收樓，記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個面積約576平方呎的兩房單位，明哥大讚單位質素高，需要修繕的地方不多，並給予92分高分，而屋內有一個不起眼的設計，隨時可為業主節省數千、甚至上萬元。

MALIBU位於港鐵康城站上蓋，由康城站步行至屋苑大約5分鐘，全程「有瓦遮頭」，即使打風落雨亦不成問題。

單位經明哥仔細驗收後，需要修繕的地方都是輕微問題，當中包括靠大門牆角及房間的牆身油漆不平滑；大廳木地板罅縫掃口不平；露台門手柄及圍欄玻璃有污跡，廚房窗玻璃及房間幕牆玻璃有崩及污跡等，因屬小問題，所以扣分不多。

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一個設計替業主慳數千元

同時，明哥發現，單位內有一個不太起眼的設計，隨時可以替業主節省數千、甚至上萬元。明哥指，在廚房內用於通風的窗，原來亦是一扇維修窗，假如日後室外的風機需要進行維修或保養，工人可以直接拆除維修窗，到單位外牆進行維修工作，業主因而可以節省搭棚或使用吊船所需要的費用。「慳返搭棚錢先啦，下下搭棚都要幾千；吊船都貴，需要成萬蚊。」

明哥留意到，在廚房內用於通風的窗，其實亦是一扇維修窗。（李澤彤攝）

「這個則（圖則），我覺得都算唔錯。」明哥認為，今次驗收的單位開則四四方方，間隔實用，客飯廳亦設計分明。他又稱讚單位的玄關位設計不俗，「唔駛俾客人一眼就睇倒屋入面嘅情況」。

玻璃崩點成全屋最大扣分位

不過，明哥亦發現，單位內扣分最多是窗及幕牆玻璃的崩點問題。「玻璃窗只有崩點，無刮花，點解呢？」明哥解釋，估計是屬低層單位，接近平台，因此，平台有機會被工人當作工作平台使用。當工人完工收棚清理沙石的時候，沙石有機會彈擊至玻璃表面，致令幕牆玻璃或圍欄出現崩點。明哥補充，這些情況大多都會出現在低層單位。

由於，單位的玻璃是採用雙層中空玻璃設計，分為內外兩塊玻璃。明哥稱，就算外層玻璃爆裂，內層爆的機會相對較低，亦相對安全。 「我摸過曬，全部都係外面崩，入面嗰塊無問題。」不過，明哥指如果業主需要更換玻璃，大多數都需要一整塊更換，因為內外兩塊玻璃屬同一構件。

同時，採用這種雙層中空玻璃設計，可以達到隔聲、隔熱的效能，就算單位面向馬路，亦可以隔聲，加上玻璃帶有節能的效果，不用開太大冷氣亦感到涼快。

明哥教路何為「優等品」玻璃

明哥續指，驗收新樓的玻璃，其實有準則作參考，在不同國家也有不同的標準進行玻璃檢測，但當中以中國的標準相對嚴格。他透露，行內人在檢測新樓玻璃時一般會跟隨內地標準。

他舉例，若以中國標準檢測玻璃，驗樓師需要站在距離玻璃0.6米外，以肉眼觀察玻璃表面有否存在崩點或刮花，相比美國標準只要求1米近，前者會看得更清楚更仔細。

中國標準檢測的玻璃亦分為三等級，崩點少於1mm為優等品；少於1.5mm為一等品；少於3mm為合格品。明哥坦言，「合格品唔等於好，所以我地用1mm（優等品）為準」，「新樓無理由會用合格品驗收，一定係用優等品」。

以中空玻璃為例，屋內一塊「優等品」玻璃表面上的崩點不得多於3mm；刮花痕必需要每平方米內不多於4 條，寬度需在0.2 毫米或以下，長度30 毫米或以下，每平方米內一條刮花痕的寬度只可為0.2 毫米至1 毫米，長度為50毫米或以下。